Celta de Vigo espera por el regreso de Orbelín Pineda: "No lo hubiéramos dejado ir"

En Celta de Vigo contemplan el regreso de Orbelín Pineda para el verano del 2023.

Carlos Mourinho, presidente del Celta de Vigo, aseguró que esperan por el retorno de Orbelín Pineda, quien salió a préstamo al AEK Athens de Grecia ante la falta de minutos con los entonces dirigidos por Eduardo Coudet, a meses del Mundial de Qatar 2022.

En encuentro con medios de comunicación en la Ciudad de México, Mourinho destacó que Orbelín puede adaptarse al sistema de juego del portugués Carlos Carvalhal, a comparación del sistema que trabajaba Coudet.

"Orbelín fue una gran apuesta de todo el equipo. Consideramos que tenía que ser referencia y bandera y no cuajó con un sistema, no con un equipo. No cuaja en un sistema, no en el equipo. Ahora tiene contrato y si me dices que si me gustaría repescarlo, como Celta no lo hubiéramos dejado ir”, dijo Mourinho.

"Orbelín Pineda tiene potencial y apostamos por él. No hemos tenido ni la más mínima duda o desengaño de lo que puede dar y estamos seguros de que lo puede dar con nosotros", explicó el dirigente en su visita a territorio mexicano.

En ese mismo contexto, Carlos Mourinho explicó: "Hay que pensar que antes el entrenador jugaba todo por dentro y no por fuera y la limitación de un jugador de su estilo es importante. Carvalhar juega con extremos para desbordar al área y no llegar con balón controlado por dentro y ahí Orbelín encaja mucho más".

"En España los presidentes influyen poco en las partes técnicas. Lo qué haces es sugerir y dentro de eso lo llevamos muy a raja tabla y darle la libertad al entrenador para que haga lo que crea y creo que ahora Orbelín encaja mucho más".

El 'Maguito' fue cedido por un año al equipo dirigido por Matías Almeyda, por lo que su regreso al futbol español estaría presupuestado para verano del 2023.