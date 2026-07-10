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Muhammad Sharaf Eldeen

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Abundancia de armas... España iguala el récord de Egipto y Marruecos

España vs Belgium
España
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World Cup
Fabián Ruiz
Francia vs Marruecos
Francia
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Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
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Bélgica
EE. UU.
Francia
Marruecos
Argentina
Egipto

La selección española destaca por la variedad de sus soluciones

Fabián Ruiz marcó en el 30’ ante Bélgica y elevó a seis los goleadores distintos de España en el Mundial 2026.

Con este tanto, ya son seis los jugadores distintos que han marcado para España en este Mundial: Mikel Oyarzabal, Pedro Porro, Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Merino y Fabián Ruiz.

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Así, España iguala a Argentina, Croacia, Egipto, Marruecos, Japón y Estados Unidos, con seis goleadores distintos, según «Squawka».

Solo Bélgica y Alemania, con siete, tienen más.


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