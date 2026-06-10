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World Cup 2026 trophy Cristiano Ronaldo Lionel MessiGetty/GOAL composite
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

A solo cuatro pasos... Cristiano persigue a Messi en una carrera histórica

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Probablemente este sea el último Mundial de Messi y Ronaldo.

La leyenda argentina Lionel Messi lidera la lista histórica del Mundial, antes de la edición 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El astro del Inter de Miami es el jugador con más partidos en la historia de la Copa del Mundo: 26 encuentros.

Le siguen el alemán Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24) y Paolo Maldini (23), mientras que su gran rival, Cristiano Ronaldo, suma 22.

También aparecen Diego Maradona, Maldini, Cafu y Schweinsteiger.

Lista de los jugadores con más partidos disputados en el Mundial:

  • 26 partidos: Lionel Messi
  • 25 partidos: Lothar Matthäus
  • 24 partidos: Miroslav Klose
  • 23 partidos: Paolo Maldini
  • 22 partidos: Cristiano Ronaldo
  • 21 partidos: Diego Maradona
  • 21 partidos: Vladislav Zamuda
  • 20 partidos: Cafu
  • 20 partidos: Hugo Lloris
  • 20 partidos: Philipp Lahm
  • 20 partidos: Javier Mascherano
  • 20 partidos: Bastian Schweinsteiger
  • 20 partidos: Gregor Lato

Argentina está en el Grupo 10 con Argelia, Jordania y Austria, y Portugal en el Grupo 11 con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Colombia.

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