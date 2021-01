¿A qué equipo de la MLS se irá Lisandro López?

Luego de anunciar su salida de Racing, se confirmó el nuevo destino de Licha: será dirigido por Gabriel Heinze en Atlanta United.

El año comenzó de la peor manera posible para los hinchas de Racing, que en menos de un mes se quedaron sin los máximos ídolos de los últimos años: tras la salida de Diego Milito como Director Deportivo, el 19 de enero Lisandro López confirmó en una conferencia de prensa que no continuaría en la Academia. " Estoy acá para anunciar mi salida del club. Dar por terminada mi segunda etapa en la institución. Después de cinco años maravillosos, con momentos espectaculares y otros no tan buenos, pero orgulloso", expresó el ídolo del club. Y aunque en un primer momento no quiso revelar cuál sería su destino, finalmente se oficializó su llegada a la .

Este lunes, Atlanta United anunció la llegada de Licha, que será dirigido por Gabriel Heinze, recientemente contratado como entrenador. Si bien la franquicia de Georgia no informó la duración del vínculo, según pudo saber GOAL el delantero, que en marzo cumplirá 38 años, firmó por una temporada.

De esta manera, Lisandro se sumará a uno de los equipos con mayor presencia argentina de la liga estadounidense: en Atlanta, el atacante se encontrará con Ezequiel Barco, Marcelino Moreno, Fernando Meza, Franco Escobar y Eric Remedi.