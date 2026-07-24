Informes de prensa turcos revelaron nuevos avances en las negociaciones del club saudí Al-Ittihad con el Fenerbahçe para fichar al internacional marroquí Sofyan Amrabat durante el actual mercado de fichajes de verano, en el marco del empeño del "Decano" por reforzar el mediocampo antes del comienzo de la nueva temporada.

El Al-Ittihad había situado a Amrabat entre sus prioridades, a petición del director técnico alemán Jens Wissing, quien busca fichar a un mediocentro extranjero tras la salida del brasileño Fabinho y el fin de su etapa con el equipo.

Según el diario turco Fanatik, el Al-Ittihad presentó una oferta oficial por valor de 15 millones de euros, además de incentivos y primas ligadas al rendimiento del jugador, para convencer al Fenerbahçe de prescindir de los servicios de la estrella marroquí.

El diario precisó que la directiva del Fenerbahçe sigue aferrada a obtener 20 millones de euros netos para aceptar la venta de Amrabat, lo que ha generado una brecha económica de cerca de 5 millones de euros entre la oferta presentada por el Al-Ittihad y las exigencias del club turco.

Lee también: Un fichaje de ensueño choca con la realidad: ¿cerrará el Al-Hilal el caso Dembélé antes de que comience?

Los informes apuntan a que las negociaciones continúan entre ambas partes, en un intento por alcanzar una fórmula económica que satisfaga a todos, sobre todo porque el Al-Ittihad considera a Amrabat uno de los nombres más destacados propuestos para reforzar el mediocampo, por la gran experiencia que posee tanto a nivel europeo como internacional.

El jugador marroquí es una de las piezas fundamentales en las filas del Fenerbahçe, y anteriormente vistió las camisetas de la Fiorentina y el Manchester United, además de su brillante actuación con la selección de Marruecos en los grandes torneos, lo que lo ha convertido en objetivo de varios clubes durante el actual mercado.