El Inter de Milán continúa con sus movimientos activos en el mercado de fichajes estival, en su afán por reforzar sus filas con elementos capaces de mantener su brillo doméstico y su competitividad continental.

La dirección del Nerazzurri sitúa el refuerzo de la línea defensiva como una de sus principales prioridades durante el mercado actual, dada la importancia de esta posición en las ideas del cuerpo técnico para la próxima temporada.

Por ello, la British Broadcasting Corporation, la "BBC", confirmó que el Inter ha entrado en negociaciones avanzadas con su homólogo inglés, el Tottenham Hotspur, para incorporar al lateral izquierdo Djed Spence.

El organismo británico estimó que la operación no tendrá un valor inferior a los 25,6 millones de libras esterlinas, lo que equivale a cerca de 30 millones de euros.

El jugador inglés, de 26 años, es un objetivo principal del campeón de la liga italiana, después de haber consolidado su posición internacional durante su participación en la Copa del Mundo, donde disputó ocho partidos con la selección de Inglaterra.

Djed Spence había sido titular en 23 partidos con el Tottenham en la Premier League la temporada pasada, en un momento en el que el conjunto londinense luchaba por evitar el peligro del descenso.

Desde su traspaso del Middlesbrough al Tottenham en julio de 2022 por 20 millones de libras esterlinas, Spence ha disputado 85 partidos con el club, lo que ha llevado al Tottenham a comenzar ya la búsqueda de posibles alternativas para ocupar la posición de lateral izquierdo.

La posible operación del traspaso de Djed Spence supone un paso importante en el refuerzo de la línea defensiva del Inter de Milán de cara a la próxima temporada.