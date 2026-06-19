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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

3 goles... Catar logra un hito sin precedentes en el Mundial

Canadá vs Catar
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La selección de Qatar entra en la historia por la puerta trasera

Catar hizo historia en el Mundial con un resultado sin precedentes ante Canadá, en la segunda jornada del Grupo B.

Cayó 6-0, lo que complica su futuro: suma un punto y necesita ganar en la última jornada a Bosnia y Herzegovina para soñar con los dieciseisavos.

Además de los seis goles encajados, incluido un autogol de Mohamed Al-Mannai, Qatar acabó con nueve jugadores desde el minuto 53 por las expulsiones de Hammam Al-Amin e Issam Madibo.

Según «Mister Chip», es la primera vez que un equipo recibe dos expulsiones y un autogol en un mismo partido del Mundial.

Según Opta, es el primer equipo asiático con dos expulsiones en un mismo partido mundialista.

Es, además, la tercera selección —tras Estados Unidos e Italia en 2006 y Uruguay y Alemania en 1966— cuyos jugadores han visto dos rojas en la primera hora de un Mundial desde 1966.

Solo superan este registro Estados Unidos ante Italia en 2006 y Uruguay frente a Alemania en 1966.

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