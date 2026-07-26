3 escenarios esperan a Hamza en el Barcelona: Flick observa y Deco decide

El delantero egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años, atraviesa una etapa decisiva en su carrera con el Barcelona, ya que su futuro depende de varias operaciones de fichajes que está gestionando el director deportivo Deco, pese a haber sacrificado sus vacaciones en un intento por convencer al entrenador Hansi Flick de sus cualidades.

El diario catalán "Sport" señaló que las próximas semanas serán determinantes para definir el destino del jugador, especialmente con la preparación del equipo para viajar, mañana lunes, a la región de East Midlands para participar en su campamento de entrenamiento de pretemporada en el centro St. George's Park, en el Reino Unido, donde pasará una semana completa preparándose para la temporada 2026/2027.

Un sacrificio en busca de una oportunidad

Abdelkarim, que disputó con la selección de Egipto la última Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, acortó sus vacaciones de verano para incorporarse de forma anticipada a los entrenamientos de Flick hace dos semanas, en un gesto que refleja su firme deseo de reservarse un sitio dentro del proyecto del técnico alemán.

El delantero egipcio comenzó el partido de entrenamiento ante el CE Europa vistiendo el dorsal número 9 y ofreció una buena actuación durante los 45 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, pese a no marcar ningún gol.

Una promesa con números alentadores

Abdelkarim goza de una gran consideración en los pasillos del "Camp Nou", gracias a su destacado estilo ofensivo y a su capacidad para jugar de espaldas a la portería, además de ser un delantero de corte clásico.

Durante apenas dos meses con el equipo juvenil del Barcelona la temporada pasada, marcó 6 goles en 10 partidos, lo que le valió su primera convocatoria con la selección absoluta, donde jugó 57 minutos en 4 partidos del Mundial.

El plan de la dirección y varios escenarios

El diario explicó que el plan de la dirección deportiva consiste en mantener al delantero muy cerca del primer equipo, donde entrenará con regularidad bajo la supervisión de Flick, jugará como delantero suplente cuando sea necesario y se sumará al filial durante los periodos de la temporada en los que disponga de menos minutos.

Tampoco se descarta su salida en calidad de cedido para adquirir experiencia en una liga de mayor nivel que la Segunda División española.

Los fichajes de Deco marcan el destino

Sin embargo, el futuro de Abdelkarim depende en gran medida de los movimientos de Deco en el mercado de fichajes, pues el director deportivo aún busca asegurar un recambio para Robert Lewandowski, siendo el argentino Julián Álvarez el objetivo prioritario, pese a la insistencia del Atlético de Madrid en no vender a su estrella, lo que ha llevado al cuerpo técnico a buscar otras alternativas.

Además, el futuro de Ferran Torres, campeón de Europa con España, sigue siendo incierto, ya que su contrato expira el 30 de junio de 2027 y cuenta con el interés de varios clubes, entre ellos el Paris Saint-Germain dirigido por Luis Enrique, lo que podría abrir la puerta a que Abdelkarim disponga de una mayor oportunidad en caso de que el jugador español se marche.