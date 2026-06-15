20 minutos no bastan, Mal, para salvar a España

Lamine Yamal, ya recuperado de su lesión, entró al campo en el minuto 71 del España-Cabo Verde, partido de la primera jornada del Grupo 8 de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Sustituyó a su compañero en el Barcelona, Gavi, e intentó crear peligro por la derecha, aunque no evitó el 0-0.

El extremo se lesionó el 22 de abril con el Barcelona frente al Celta de Vigo y no jugaba desde entonces; este lunes regresó tras casi dos meses de baja.

Como se esperaba, el seleccionador Luis de la Fuente lo incluyó en el banquillo, pues la prensa anticipaba que aún no sería titular tras la lesión.

España y Cabo Verde comparten el Grupo 8 con Arabia Saudí y Uruguay, que jugarán mañana martes de madrugada.