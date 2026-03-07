«Una decisión fácil»: Ryan Gravenberch firma un contrato a largo plazo con el Liverpool

En declaraciones al sitio web oficial del club, Gravenberch reveló que no tenía dudas sobre la renovación de su contrato. «Me siento muy, muy bien», afirmó Gravenberch. «Estoy muy orgulloso de renovar mi contrato en un club tan grande. Estoy muy contento de poder quedarme muchos años más».

Destacó la confianza de la directiva como factor principal y añadió: «Sentí directamente la confianza del club, también del entrenador. La decisión fue fácil de tomar para mí. Mi familia también es feliz aquí. Llevamos casi tres años aquí, así que ya lo conozco todo. Estoy feliz de estar aquí».