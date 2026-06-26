Un plan para cada partido... ¿Ha arruinado Guardiola la trayectoria de Donis con la selección saudí?

La afición saudí ha vivido altibajos con el seleccionador griego Georgios Donis desde su llegada.
Donis asumió el cargo en abril, reemplazando al francés Hervé Renard, apenas dos meses antes del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.
La afición saudí ha vivido altibajos con el seleccionador griego Georgios Donis desde su llegada.
Donis asumió el cargo en abril, reemplazando al francés Hervé Renard, apenas dos meses antes del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.
La llegada de Donis divide opiniones: unos lo apoyan por su experiencia en la liga saudí, mientras otros rechazan su nombramiento al considerar que hay técnicos más destacados.
Todos coincidieron en la dificultad de la tarea que le espera al entrenador griego y en la necesidad de no juzgarle por los resultados de la selección saudí en el Mundial, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que queda para el torneo.
Sin embargo, la opinión mejoró tras los amistosos: se perdió 1-2 ante Ecuador, pero ya se vieron mejoras en ataque.
El optimismo creció tras la goleada 3-0 a Puerto Rico y el 0-0 ante Senegal.
Tras la primera parte ante Uruguay, que acabó 1-0 a favor de Arabia Saudí, el optimismo creció.
Sin embargo, en la segunda parte Uruguay marcó y desperdició varias ocasiones, mientras Arabia Saudí bajó su nivel y perdió la oportunidad de ganar.
La goleada 4-0 ante España acabó con cualquier atisbo de confianza y dejó a la afición sin fe en la clasificación ante Cabo Verde.
La irregularidad de Arabia Saudí se debe al cambio repentino de Donis en los partidos oficiales, tras una etapa estable en los amistosos.
En el debut mundialista impuso un 4-4-2 con Mohamed Abu Al-Shamat de interior derecho para apoyar al lateral Saud Abdulhamid en defensa y ataque.
Ante España, Donis prescindió de Abu al-Shamat y Mohamed Kano, pasó a un 5-3-2 para blindar el centro, pero el ajuste no funcionó.
Según la prensa, ante Cabo Verde pasará a un 4-3-3 con Sultan Mandash como extremo derecho y el regreso de Keno al centro del campo.
Donis cree que cambiar el sistema constantemente es necesario para adaptarse a cada partido, pero la realidad demuestra lo contrario.
A pesar de alinear cinco defensas ante España, «El Matador» rompió con facilidad la zaga saudí, sobre todo en el primer gol, aprovechando la falta de coordinación de una plantilla que parecía no entender lo que se le pedía.
Era previsible: Dónis apenas tuvo tiempo con la selección y, además, asignó funciones mixtas de defensa y ataque a varios jugadores sin que se hubieran acostumbrado en los escasos amistosos.
Donis quiso imitar a Guardiola, famoso por sus constantes cambios, pero no eligió la forma ni el momento adecuados, por lo que sufrió los inconvenientes sin aprovechar las ventajas.
Guardiola solo lo hizo con jugadores a los que llevaba años dirigiendo y tras prepararlos en varias sesiones.
Donis, en cambio, ensayó el sistema de cinco defensas solo en la última sesión antes de enfrentar a España, sin probarlo en amistosos y tras menos de un mes de trabajo.
Pese a la derrota, el seleccionador griego mantiene su política de cambios y prepara otro planteamiento para enfrentar a Cabo Verde, confiando en que esta vez sus ideas funcionen.