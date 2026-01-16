Transfer Notebook Jan. 16GOAL
Transferencias del USMNT: Weston McKennie podría finalmente dejar la Juventus, punto muerto de Josh Sargent con Norwich continúa mientras Toronto FC muestra interés

El Libro de Transferencias de USMNT sigue los movimientos de jugadores estadounidenses, con los últimos desarrollos para aquellos en la selección nacional de Estados Unidos.

Weston McKennie podría finalmente concretar su traslado. Hay un ciclo vicioso cada año para el centrocampista. Se nos dice que no cuenta para la Juventus. Comienza a jugar buen fútbol para la Juventus. Y luego la Juventus decide moverlo, solo para que vuelva a quedarse. Bueno, los rumores han vuelto. Supuestamente, dos clubes de la Premier League están interesados en el centrocampista de la Juventus, y podría haber interés de otros lugares también. 

En otros lugares en el grupo de delanteros, el futuro de Josh Sargent está tomando forma. El delantero del Norwich, que ha tenido dificultades para encontrar consistencia en el EFL Championship, está acercándose a un posible traslado a la MLS, un cambio que podría tener sentido para el No. 9 y reabrir un camino hacia el equipo nacional. Un delantero que no se moverá es Ricardo Pepi, cuya lesión en el brazo se espera que lo deje fuera de juego durante dos meses. Más allá del panorama de delanteros, la incertidumbre contractual -y una posible venta- rodea al destacado defensor de la MLS Tristan Blackmon, mientras que se informa que el muy reconocido extremo Griffin Yow está listo para regresar a Estados Unidos para jugar bajo un exentrenador.

GOAL sigue todos los movimientos de jugadores estadounidenses en el USMNT Transfer Notebook, una característica recurrente que cubre los últimos desarrollos para aquellos en el grupo del equipo nacional de EE. UU.

    Sargent coquetea con el traslado a Toronto

    Ha habido rumores durante algún tiempo de que Sargent podría querer salir de Norwich. El delantero ha demostrado sus credenciales en el Championship, y la suposición era que tendría otra oportunidad en Europa. Alemania podría haber tenido sentido, con Sargent presumiblemente deseando demostrar que puede marcar en el continente después de un período mixto en Werder Bremen. 

    Bueno, parece que se está gestando un movimiento diferente. Toronto ha mostrado un interés serio en el delantero marginal del USMNT, ofreciendo alrededor de $18 millones por sus servicios. Norwich, que está atrapado en una batalla por el descenso, no quiere vender. Toronto está ansioso por comprar. Los últimos rumores sugieren que no está en venta a ningún precio. Pero en algún momento, el dinero podría ser demasiado bueno para rechazarlo. De cualquier manera, parece que las ruedas están girando rápidamente. Una resolución parece inminente. 

    Weston McKennie podría realmente dejar la Juventus esta vez

    McKennie siempre ha estado vinculado con una salida de la Juventus, incluso si ha insistido en que le gustaría quedarse a largo plazo. Pero quizás, como resultado del club poniéndolo dentro y fuera de la ventana de transferencia, él ha mostrado una apertura para moverse también. Coqueteó con el FC Cincinnati en 2024 y ha habido constantes rumores de aquí para allá. Y ahora, todo ha comenzado de nuevo. McKennie ha estado en buena forma últimamente, y supuestamente es suficiente para que los equipos de la Premier League se interesen. GiveMeSport ha informado que dos clubes de la Premier League, cuyos nombres no han sido revelados, están interesados en el estadounidense, quien queda sin contrato este verano. 

    Supuestamente también hay interés de otros lugares en Italia, y del Atlético de Madrid, que acaba de trasladar a Connor Gallagher al Tottenham. Una tarifa de $13 millones aparentemente sería suficiente para cerrar el trato. Las piezas parecen estar cayendo en su lugar...

    Tristan Blackmon está en el limbo

    Una de las historias más interesantes de la temporada baja de la MLS ha sido el furor en torno a Tristan Blackmon. El defensa central del USMNT ha sido vinculado repetidamente con el Inter Miami, con algunos informes que sugieren que había acordado un trato para unirse a los actuales campeones de la MLS Cup. Y Twitter explotó. The Herons supuestamente hicieron una oferta de $3 millones por el actual MLS Defender of the Year, pero los Whitecaps la rechazaron.

    Desde entonces, sin embargo, las cosas se han vuelto confusas. Ha surgido que Blackmon ha estado en negociaciones contractuales durante algún tiempo. Parece que el estadounidense quiere un nuevo contrato para continuar su permanencia en Canadá (su contrato vence en 2027). Blackmon no se presentó al entrenamiento de pretemporada el miércoles por la noche, pero sí lo hizo el jueves por la mañana. El club ha insistido en que no tienen intención de venderlo. Las negociaciones, al parecer, continuarán. 

    Lesión desalentadora para Pepi

    Uno que no se moverá, sin embargo, es Ricardo Pepi. Se suponía que el delantero del USMNT sería el hombre que triunfaría en esta ventana de transferencias de enero, vinculado con varios equipos de la Premier League, incluyendo Fulham - un destino popular para los estadounidenses. Todo parecía estar yendo bien hasta que sufrió una fractura de brazo bastante grave el pasado fin de semana (irónicamente después de marcar un buen gol para el PSV).

    Se espera que esté fuera al menos dos meses, y parece que otro movimiento de enero está descartado. Es un giro cruel del destino para Pepi, que ahora se ha perdido dos transferencias consecutivas. El pasado enero, se suponía que iba a irse, pero sufrió una lesión de rodilla. Y ningún club gastará mucho en un jugador que no estará en forma durante al menos dos meses completos. 

    ¿Sus perspectivas a largo plazo? Bueno, esas deberían estar bien. Pero es un golpe duro para un jugador al borde del estrellato.

    Griffin Yow tiene un nuevo comienzo en Nueva Inglaterra

    Griffin Yow ha estado en la periferia del USMNT durante un tiempo. El producto de D.C. United fue habitual en las selecciones juveniles de Estados Unidos, donde impresionó en varias categorías de edad. Parecía que, tras un fuerte comienzo en Washington, sería un habitual en D.C. Pero en 2022, el club lo trasladó al equipo belga Westerlo. 

    Y ahora, parece, está de regreso. Yow tuvo su momento en Westerlo, pero New England Revolution están aparentemente ansiosos por traer al estadounidense, de 23 años, y están desembolsando $400,000 para incorporar al talentoso joven extremo. Los Revs tuvieron una mala temporada 2025 bajo Caleb Porter, pero parecen estar preparados para reorganizarse bajo el nuevo entrenador Marko Mitrovic, quien entrenó a Yow durante su carrera juvenil en EE.UU.

