Transferencias de USMNT: El AC Milan busca convertir a Christian Pulisic en su mejor pagado, Fulham prepara una nueva oferta por Ricardo Pepi y ¿podría Matko Miljevic unirse a Lionel Messi en el Inter Miami?

Después de meses de especulación y escenarios hipotéticos, la ventana de transferencias de enero ha llegado, y en un año de Copa del Mundo, las apuestas son más altas que nunca.

Para los jugadores en el grupo del equipo nacional masculino de EE. UU. de Mauricio Pochettino, el movimiento correcto podría ser la diferencia entre alinearse en el torneo destacado de América del Norte en 2026 o verlo desde casa.

Más de una docena de estadounidenses han sido vinculados con posibles movimientos. Incluso estrellas consolidadas como Christian Pulisic están evaluando su futuro, con el AC Milan supuestamente considerando una oferta significativamente mejorada para hacer del extremo el mejor pagado del club. ¿Sería eso suficiente para mantenerlo con los Rossoneri, o podría entrar en juego un regreso a la Premier League?

En otros lugares, la cotización de Ricardo Pepi sigue subiendo. El joven de 22 años ha sido uno de los delanteros jóvenes más prolíficos de Europa esta temporada, anotando libremente para el PSV, una racha de forma que ha suscitado renovado interés de la Premier League.

Luego está Matko Miljevic. Una vez convocado dos veces por el USMNT, el mediocampista ha pasado desapercibido desde entonces. ¿Podría un posible movimiento al Inter Miami de Lionel Messi ayudarlo a volver al radar del equipo nacional?

GOAL sigue todos los últimos movimientos de jugadores estadounidenses en el USMNT Transfer Notebook, nuestra característica recurrente que cubre los desarrollos en el grupo del equipo nacional de EE. UU.