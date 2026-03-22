Gran sorpresa en la alineación inicial del Tottenham para el partido en casa contra el Nottingham Forest:Igor Tudor ha decidido alinear de titular a Guglielmo Vicario. El portero defenderá la portería de los Spurs a pesar de que tiene programada una operación de hernia para mañana, lunes 23 de marzo. Una operación que, muy probablemente, lo mantendrá fuera hasta el final de la temporada y que le ha costado la convocatoria con la selección nacional para los play-offs de clasificación para el Mundial.
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Tottenham: Vicario debe operarse, pero será titular: la decisión de Tudor ante el Nottingham Forest
LA ELECCIÓN DE TUDOR
Vicario se someterá a una operación de hernia, pero Tudor ha decidido alinearlo de todos modos bajo los palos. Una decisión motivada también por la importancia del partido. El encuentro contra el Nottingham Forest es, a todos los efectos, un duelo por la permanencia, ya que el Tottenham es penúltimo con 30 puntos, mientras que el Nottingham es antepenúltimo con 29.
El entrenador ha querido, por tanto, alinear al que es el mejor portero por última vez antes de la operación, cuyo tiempo de recuperación se desconoce. La esperanza, sin embargo, es que, si Italia se clasifica para el Mundial, Vicario pueda recuperarse a tiempo para entrar en la posible convocatoria de Gennaro Gattuso.
EL COMUNICADO DEL TOTTENHAM
«Podemos confirmar que Guglielmo Vicario se someterá a una intervención quirúrgica por una hernia la próxima semana.
La intervención de pequeña envergadura a la que se someterá el portero de la selección italiana se ha programado de manera que tenga el menor impacto posible en nuestra temporada.
Guglielmo comenzará inmediatamente su proceso de rehabilitación con nuestro equipo médico y se espera que pueda volver a los terrenos de juego el próximo mes».