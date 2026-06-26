Tonali acepta a De Zerbi, pero el Newcastle pide 115 millones

Sandro Tonali, centrocampista italiano del Newcastle, interesa al Tottenham de Roberto De Zerbi, que lo ve como prioridad para reforzar el medio campo.





Los Spurs habrían alcanzado un principio de acuerdo con el jugador, pero aún deben convencer al Newcastle. La primera oferta, de 95 millones de euros, fue rechazada, mientras que el Manchester City sigue la situación y podría ofrecer entre 100 y 105 millones. Los Magpies piden al menos 115 millones. Además, negocian la venta de Bruno Guimaraes al Arsenal.



