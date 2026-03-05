Thomas Tuchel insta a descartar a Cole Palmer, Phil Foden y compañía en la banda izquierda de Inglaterra y elegir a un «jugador de talla mundial» para comenzar en la Copa del Mundo

Inglaterra está elaborando planes para intentar alcanzar la inmortalidaden la Copa del Mundo este verano. Ha disfrutado de una trayectoria impecable en la fase de clasificación y se la considera una seria aspirante al título más prestigioso del mundo.

Esto se debe a la gran cantidad de talento con el que cuenta el exentrenador del Chelsea, el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain, Tuchel. Hay algunas posiciones en su equipo que ya están decididas, como la del portero Jordan Pickford y la del delantero Harry Kane, que ha batido récords y se considera una elección segura, pero aún quedan muchas plazas por decidir para el viaje a Norteamérica.

La competencia es más feroz en las posiciones creativas de ataque, con Jude Bellingham luchando por mantener su puesto de número 10, mientras que hay varias opciones para alinearse en el flanco izquierdo en un sistema 4-2-3-1.

El talismán del Chelsea, Palmer, y el mediapunta del Manchester City, Foden, han ocupado esa posición anteriormente, junto con el delantero del Newcastle Anthony Gordon y el cedido por el Everton Jack Grealish. Sin embargo, podría ser que dicha camiseta esté reservada para Rashford.