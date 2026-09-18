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Thomas Tuchel admite un trato injusto a Trent Alexander-Arnold tras devolver a la estrella del Real Madrid a Inglaterra
Tuchel admite un trato injusto
Tuchel ha admitido que dejar fuera a Alexander-Arnold de las recientes convocatorias de Inglaterra quizá no fue del todo justo para el defensa. En declaraciones a BBC Radio 5 Live, Tuchel explicó los motivos para dejar a Alexander-Arnold fuera de sus planes, lo que acabó con el defensa perdiéndose el Mundial.
Antes de esta ventana internacional, Alexander-Arnold solo había disputado 26 minutos como suplente contra Andorra desde que Tuchel asumió el cargo en octubre de 2024. Pese a esa ausencia prolongada, Tuchel defendió sus decisiones, citando la dinámica de la selección. Tuchel dijo: "¿Fue siempre justo? Quizá no por mi parte. Pero si recuerdas, la siguiente concentración fue en septiembre".
Confiando en la plantilla consolidada
Tuchel justificó además sus decisiones anteriores al subrayar su confianza en los jugadores que habían guiado con éxito al equipo en las concentraciones previas. Alexander-Arnold ha sido titular en tres partidos con el Real Madrid a las órdenes de Jose Mourinho esta temporada, y su rendimiento en el ámbito nacional ha acabado por devolverle a la dinámica de la selección.
Sin embargo, Tuchel insistió en que sus elecciones pasadas se basaban en pruebas y en la inercia del momento. Añadió: "De repente estábamos volando y mantuvimos la misma plantilla en octubre, y eso fue todo para él. Nunca hubo una oportunidad para que volviera, fuera [justo] o no. Simplemente confié en los chicos que estaban en la concentración".
Exigiendo los más altos estándares
Tuchel dejó claro que una convocatoria es un privilegio que requiere una dedicación inmensa, enviando un mensaje a toda la plantilla de cara a sus próximos compromisos de la Nations League. Tuchel espera un compromiso total de todos, incluidos los jugadores que regresan, en lugar de vivir de logros pasados.
Tuchel explicó: "No vienes para relajarte. No vienes para tomarte un descanso. Vienes para rendir y es difícil rendir con Inglaterra, y los chicos que están rindiendo ahora tienen nuestra confianza. Y a los chicos que llegan nuevos a la concentración les exigimos el máximo. Esto incluye a Trent, pero no es algo exclusivo para él. Es para todos los que vienen a nuestras concentraciones".
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¿Qué le espera ahora a Inglaterra?
Alexander-Arnold tratará ahora de demostrar su valía sobre el terreno de entrenamiento y asegurarse un puesto en el once inicial de los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA. Inglaterra afronta una exigente prueba ante la campeona del mundo, España, el sábado, antes de viajar a Chequia. Alexander-Arnold debe demostrar rápidamente que puede trasladar su nivel en el fútbol doméstico al escenario internacional para recuperar su sitio fijo a las órdenes de Tuchel.
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