Tuchel ha admitido que dejar fuera a Alexander-Arnold de las recientes convocatorias de Inglaterra quizá no fue del todo justo para el defensa. En declaraciones a BBC Radio 5 Live, Tuchel explicó los motivos para dejar a Alexander-Arnold fuera de sus planes, lo que acabó con el defensa perdiéndose el Mundial.

Antes de esta ventana internacional, Alexander-Arnold solo había disputado 26 minutos como suplente contra Andorra desde que Tuchel asumió el cargo en octubre de 2024. Pese a esa ausencia prolongada, Tuchel defendió sus decisiones, citando la dinámica de la selección. Tuchel dijo: "¿Fue siempre justo? Quizá no por mi parte. Pero si recuerdas, la siguiente concentración fue en septiembre".