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Theo Walcott e Ian Wright admiten que el Arsenal cometió un grave error al dejar escapar a la nueva estrella del Chelsea
Walcott admite su frustración por el traspaso
Walcott admitió que le habría gustado que el Arsenal hubiera fichado a Rogers antes que el Chelsea, según informó Metro. El Arsenal reforzó su plantilla con Bruno Guimaraes, Ezri Konsa y Christos Tzolis, pero se quedó sin varios grandes objetivos ofensivos. El Chelsea de Xabi Alonso acabó irrumpiendo para fichar a Rogers en una enorme operación de 117 millones de libras poco después del Mundial.
Al elegir entre Tzolis y Rogers para un once combinado, Walcott no ocultó su decepción por la oportunidad perdida. "Tzolis, me gusta, pero es Rogers", dijo Walcott. "Deberíamos haberlo fichado, qué se le va a hacer".
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Wright, desolado por su marcha al Chelsea
Wright estaba igual de decepcionado por no haber conseguido llevar al centrocampista al Emirates Stadium. En declaraciones a Stick to Football, Wright explicó que Mikel Arteta quería específicamente a un jugador diferencial para complementar a Bukayo Saka, Martin Odegaard y Kai Havertz. «Creo que sí necesitábamos a Rogers», afirmó Wright. «Se puede decir que ya tenemos ese tipo de jugadores, pero eso es lo que quería Mikel. Es una posición en la que necesitamos a ese jugador. Por supuesto, Saka ha vuelto, Odegaard ha vuelto, Havertz ha vuelto y están jugando juntos, pero él quería a ese jugador diferencial. Es el jugador con el que se nos relacionó hace mucho tiempo y le habría encantado venir, lo puedo sentir».
Arteta defiende la estrategia de fichajes del Arsenal
El Arsenal estudió movimientos por Vinicius Junior y Julian Alvarez, pero ambos rechazaron la posibilidad de unirse al club. Wright sugirió que esa persecución acabó pasándoles factura. «Ha pasado algo en el Arsenal con la forma en que fueron a por Vini», añadió Wright. «Si eres jugador y ves a un equipo ir a por él, piensas: “¿Creía que estaban interesados en mí?”. Es el jugador que quería el entrenador. El Chelsea pensó: bueno, si vosotros no vais a pagarlo, lo pagaremos nosotros. Estoy destrozado, me habría encantado que viniera».
Mientras tanto, Arteta insistió en que el Arsenal no se arrepiente de nada. «La venta de jugadores también puede venir de diferentes aspectos. No siempre es el mismo. Eso forma parte de la responsabilidad que tenemos en el club», explicó Arteta.
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¿Qué pasa ahora?
Rogers ya ha empezado con buen pie su etapa en Stamford Bridge, con un gol y una asistencia en sus dos primeros partidos. El centrocampista tendrá ahora la oportunidad perfecta de mostrarle al Arsenal exactamente lo que dejó escapar cuando el Chelsea visite al equipo de Arteta en el Emirates el domingo.
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