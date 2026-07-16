Djed Spence es el objetivo del Inter para el lateral. Tras perder a sus dos primeras opciones —Palestra, que fichó por el Chelsea, y Khalaili, que no superó los reconocimientos médicos—, el Inter barajó alternativas y ahora apunta al extremo inglés de 2000, eliminado ayer en semifinales del Mundial con Inglaterra. Según La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu respalda su fichaje por su capacidad para actuar en ambas bandas. En la última semana ha superado a sus competidores y se ha convertido en la primera opción.
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Spence ha dado el sí al Inter: negociaciones con el Tottenham
SPENCE HA DICHO QUE SÍ
Spence jugará el sábado la final del tercer y cuarto puesto y, desde el domingo, disfrutará de al menos tres semanas de vacaciones, según el convenio colectivo. Volverá a entrenar el 10 de agosto, ya sea con el Tottenham, dueño de su ficha, o con otro club. Quiere volver a Italia, donde ya jugó con el Génova entre enero y junio de 2024: Según «La Gazzetta dello Sport», ha dejado claro que le encantaría fichar por el Inter, pero por ahora la consigna es «precaución». Sabe que para el Tottenham no es intransferible; se hablará de ello a partir de la semana que viene, cuando el Mundial ya sea solo un recuerdo.
EL TOTTENHAM DISPARA ALTO
El Inter quiere a Spence, quien aceptaría la transferencia, pero el problema son las exigencias de losSpurs: piden 35 millones de euros, 10 más de lo que los nerazzurri habrían pagado por Khalaili. La buena noticia para Marotta es que los ingleses están dispuestos a negociar: la primera opción de De Zerbi es Pedro Porro, en quien también ha pensado el Inter; Spence es una alternativa y, por eso, está disponible para su traspaso.
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