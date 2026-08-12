Spence, coste triplicado en poco tiempo: el efecto dominó con Cambiaso y Dragusin

La Gazzetta repasa así los pasos. Julio de 2022: la Juventus ficha a Cambiaso pagando al Genoa 6 millones de euros más la totalidad del pase de Radu Dragusin (que recientemente pasó a la Fiorentina) y el 15 % de una futura reventa del carrilero ligur. Dragusin vivió en Génova un par de temporadas de altísimo nivel, hasta el punto de convencer al Tottenham, en enero de 2024, para desembolsar casi 30 millones de euros incluyendo también la cesión semestral del propio Spence. No una cesión simple, sino con una opción de compra fijada en unos 10 millones.





Quién sabe cuál sería hoy el valor del inglés, se pregunta la Gazzetta, si la directiva rossoblù hubiera podido ejecutarla, esa opción anulada por los problemas financieros debidos al crack de la propiedad de entonces, 777 Partners, mientras A-Cap se colocaba (no por mucho tiempo, visto el desembarco del rumano Sucu poco después) al mando del club.





Lo cierto es que el precio de Spence se ha triplicado, o casi, respecto a esos 10 millones con los que el Genoa habría podido retenerlo.