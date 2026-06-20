Spalletti, Carnevali, Allegri y Galliani, ¡menuda cena!

Giovanni Carnevali, Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri, Adriano Galliani y Giovanni Rossi cenaron juntos en Forte dei Marmi, en el restaurante Fortino. La imagen, difundida por IlBianconero.com, muestra al director general y al entrenador de la Juventus (Carnevali y Spalletti), al exentrenador de Juventus y Milan y futuro técnico del Nápoles (Allegri), al exdirector general del Milan (Galliani) y al exdirector deportivo del Sassuolo (Rossi). En plena pretemporada y con el mercado de fichajes abierto, la imagen reúne a figuras clave de la Juventus, el Milan, el Nápoles y el Sassuolo.







