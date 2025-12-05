Reacción al sorteo del Mundial 2026 en México: Son Heung-min y Corea del Sur plantean la prueba más difícil en un grupo por lo demás sencillo
Oponentes de la fase de grupos: Corea del Sur, Sudáfrica y TBD
Javier Aguirre y la delegación mexicana que viajó a Washington, D.C., pueden sentirse aliviados con el sorteo del Grupo A que recibieron para el tan esperado Mundial en casa. La combinación del Bombo 2 jugó a su favor: México evitó a pesos pesados como Colombia y Uruguay. En cambio, El Tri se enfrentará a Corea del Sur, que sigue siendo un oponente difícil, pero mucho más manejable que esos principales contendientes.
México abrirá el torneo contra Sudáfrica, número 61 en el ranking de la FIFA, un enfrentamiento significativamente más fácil que Noruega, que también estaba en el Bombo 3. Su último partido de la fase de grupos en el Estadio Azteca será contra el ganador de un playoff entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y la República Checa, un puesto que se decidirá en marzo.
Programas de televisión imprescindibles: Sudáfrica
El partido inaugural entre México y Sudáfrica sin duda atraerá la atención mundial, incluso si es, posiblemente, el rival más manejable que El Tri enfrentará en la fase de grupos. A pesar de la presión que acompaña jugar en un partido inaugural de la Copa del Mundo, se espera que México comience el torneo con una victoria.
Enfrentamiento peligroso: Corea del Sur
Contra Corea del Sur, México enfrentará su partido más difícil de la fase de grupos. Es el segundo juego en el calendario y se jugará en Guadalajara. Si El Tri no logra una victoria en el partido inaugural del torneo, el enfrentamiento con el equipo asiático definirá en gran medida la trayectoria de su campaña en el Mundial.
Los dos equipos ya se enfrentaron durante la ventana de la FIFA en septiembre, un partido que terminó en un empate 2-2 después de que México rescatara un punto en los minutos finales gracias a un gol tardío de Santiago Giménez.
Jugador clave de la oposición: Son Heung-min
La mayor amenaza en el Grupo A será el astro surcoreano y de LAFC Son Heung-min, lo cual dice mucho sobre la suerte que tuvo México en el sorteo. A pesar de haber dejado el fútbol europeo por la MLS este año, Son sigue siendo una fuerza de clase mundial. Si Dinamarca emerge del cuadro de playoffs, México también podría enfrentar a Christian Eriksen, pero aun así, habrían evitado a varias estrellas mucho más peligrosas de otras selecciones nacionales.
Partido que deben ganar: Sudáfrica
Vencer a Sudáfrica en el partido inaugural es crucial para las oportunidades de México de avanzar. Si empatan o pierden en el Estadio Azteca el 11 de junio, olvídalo: sería una gran decepción para millones de fanáticos que siguen a El Tri. Una victoria, sin embargo, desataría una celebración nacional y daría a Aguirre y a sus jugadores un gran impulso.