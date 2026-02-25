Goal.com
¡Sigue bailando, Vinicius Jr! La estrella del Real Madrid vuelve a estar en plena forma tras dejar atrás a los detractores, los racistas y un terrible 2025

Después de todo lo que sucedió después, es posible que se haya olvidado lo bueno que fue el gol de Vinicius Jr. contra el Benfica la semana pasada. El extremo brasileño tiene un buen historial con el Real Madrid, pero este fue sin duda uno de los mejores. Vinicius recortó hacia dentro antes de aprovechar la posición de un defensa para colocar el balón en la escuadra. Fue un momento realmente maravilloso de expresión individual, que sin duda merece ser celebrado.

Vinicius sabía lo bueno que era el gol y lo celebró como correspondía, deleitándose en restregar su alegría en las caras de aquellos que lo habían abucheado desde el primer minuto. El exjugador juvenil del Flamengo es uno de esos atletas que se alimenta de la energía del partido. Si los aficionados rugen, él corre más rápido; si un rival le da una patada, Vinicius quiere ganarle aún más. Hay en él una especie de implacabilidad contagiosa, un impulso puro que sin duda le ayuda a estar a la altura de las grandes ocasiones. Eso es sin duda algo bueno. 

Por desgracia, todo se echó a perder la semana pasada, cuando fue objeto de presuntos insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni. El delantero del Benfica protesta su inocencia, pero múltiples testimonios de testigos presenciales, así como el propio vídeo, parecen contar una historia diferente. Sin duda, esta saga se prolongará. Si Prestianni es declarado culpable, es de esperar que se le imponga un castigo adecuado. 

Pero en medio de todo esto —los comentarios absurdos de José Mourinho, la interrupción del partido, el relato mordaz de Kylian Mbappé— se ha perdido el hecho de que Vinicius estuvo brillante toda la noche. En realidad, lo ha estado durante casi dos meses.

Pedirle a Vinicius que simplemente «deje que su juego hable por sí mismo» resta importancia a la magnitud de la situación, pero ignorar que es un futbolista realmente excelente que está volviendo a su mejor nivel sería un acto de revisionismo aún más atroz. En resumen, Vinicius está jugando su mejor fútbol en un año y, a medida que los partidos se vuelven más importantes, su innegable calidad será cada vez más vital para los blancos. 

    Prosperar en la adversidad

    Sin duda, existe una relación entre la forma en que los rivales interactúan con Vinicius y la calidad de su juego. Él se crece ante un nivel saludable de adversidad. Patadas, empujones, algunas palabras amables intercambiadas... Todo ello forma parte del fútbol y, aunque no se aprueba, debe aceptarse. Y Vinicius, cuando se enfrenta a ello de una manera que no es personal ni abusiva, es excelente en el fútbol. Alcanza nuevos niveles cuando los rivales le sacan de quicio.

    Antes de su gol contra el Benfica, era exactamente el tipo de partido en el que el brasileño se crece. Recibió el balón una y otra vez, y fue pisoteado una y otra vez. Los jugadores del Benfica le provocaban y él les respondía. Marcó un gol realmente maravilloso y disfrutó de un breve momento de celebración desmesurada.

    Claro que algunos aficionados del Benfica se molestaron, pero Vinicius se ganó ese momento. Se le permite hacer estas cosas, especialmente cuando su juego lo respalda.

    Gira de venganza lamentable

    Y últimamente su juego ha sido brillante. Vinicius fue objeto de críticas en Internet cuando pasó por un año de mala racha tras prometer que se recuperaría después de quedar segundo en la votación del Balón de Oro de 2024. Vinicius afirmó que «volvería diez veces más fuerte si fuera necesario», pero solo marcó ocho goles en La Liga a lo largo de 2025. 

    En medio de cambios en la dirección técnica y lesiones de compañeros clave, la realidad era que Vinicius nunca supo cómo jugar con Kylian Mbappé y, en realidad, todavía no lo sabe. Sufrió una sequía goleadora de 19 partidos con su club y su selección durante los últimos meses del año, y volvió a aparecer el futbolista de todo o nada de sus años de juventud. 

    Pero, a pesar de todo, Vinicius ha contado con el respaldo y la protección de los altos mandos del Madrid. Cuando se peleó con el exentrenador Xabi Alonso, el club se aseguró de garantizar al delantero que su puesto en el equipo estaba a salvo y que era un jugador valioso en el Bernabéu mientras quisiera estar allí. Sigue siendo el niño mimado del Madrid y se le trata como tal. 

    Disparando de nuevo

    Vinicius ha recompensado esa confianza con unas excelentes actuaciones en este comienzo de 2026. Desde principios de año, ha marcado siete goles y ha dado tres asistencias en 12 partidos. En sus seis primeras apariciones en la liga este año, ya ha marcado la mitad de los goles totales (cuatro) que logró en La Liga durante todo 2025 (ocho). 

    Álvaro Arbeloa, desde que sustituyó a Alonso como entrenador, ha prometido que Vinicius seguirá siendo una pieza fundamental del equipo, quizás más que Mbappé, cuyo rendimiento ha bajado tras la marcha del exentrenador del Bayer Leverkusen. 

    «Vinicius es muy bueno, tiene muchas ganas. Está muy motivado para este tipo de partidos», declaró Arbeloa el martes, antes del partido de vuelta contra el Benfica. «Desde que llegué, ha estado rindiendo a un gran nivel. Está marcando la diferencia. Queremos aprovecharlo al máximo. Tiene mucho carácter, es un líder. Lo necesitamos». 

    Los resultados del Madrid pueden haber sido dispares, pero eso no es culpa de Vinicius. Marcó un gol y fue realmente el único jugador eficaz —ningún jugador completó más regates ni tuvo más toques en el área rival— en la derrota por 2-1 del equipo blanco ante el Osasuna el sábado. Tres jugadores del Osasuna tuvieron que ser sustituidos en distintos momentos porque se vieron en apuros tras dar patadas sin descanso al número 7 del Madrid, una clara señal de que Vinicius está volviendo a su mejor nivel. 

    Trabajar duro

    La clave del resurgimiento de Vinicius ha sido la forma en que Arbeloa ha decidido utilizarlo. Con Ancelotti, las estrellas del Madrid tenían libertad para moverse por el campo. Con Alonso, las cosas se volvieron quizás demasiado rígidas. Y aunque el Madrid de Arbeloa aún no ha tomado forma del todo, hasta ahora parece que se encuentra en un término medio. 

    Vinicius tiene instrucciones claras de ocupar la banda izquierda, pero también ha cubierto espacios de forma más eficaz cuando el Madrid no tiene el balón. Nadie ha realizado más sprints para Los Blancos que el jugador de 25 años en los dos últimos partidos. Sus estadísticas defensivas son difíciles de cuantificar, ya que Vinicius no es un experto en entradas ni en duelos aéreos, pero a simple vista se aprecia que, al menos, está realizando el trabajo de piernas que antes le resultaba tan reacio. 

    Por supuesto, todavía hay margen de mejora, pero la configuración de Arbeloa, con un sólido lado izquierdo del campo para respaldar a Vinicius formado por Eduardo Camavinga y Álvaro Carreras, le ha proporcionado el tipo de protección que antes no tenía. Vinicius, a su vez, ha respondido siendo un poco más activo cuando el Madrid no tiene el balón. 

    Compartir la carga

    Con 11 goles y 11 asistencias entre La Liga y la Champions League en lo que va de temporada, Vinicius aún está lejos de completar una campaña digna del Balón de Oro. Esperar que sume más de 40 goles, como hizo con Ancelotti, quizá sea poco realista con Mbappé a su lado, pero al menos está rindiendo más de lo que parecía probable en la primera mitad de la temporada 2025-26.

    Si lo consigue, el Madrid seguirá estando en buena posición para terminar la temporada con un título, incluso si se queda sin la Copa del Rey y la Supercopa de España. Está a solo un punto del Barcelona en La Liga y parece que confirmará su plaza en los octavos de final de la Champions League el miércoles. Pronto podrán dar la bienvenida a Jude Bellingham, que se recupera de una lesión, mientras que Trent Alexander-Arnold, que ha tenido problemas físicos desde su llegada a España, está empezando a encontrar su mejor forma. Los blancos están recuperando su forma en el momento adecuado, lo que solo ayudará a Vinicius, ya que otros ocupan la defensa rival.

    Su tipo de escenario

    Por supuesto, acabar con el Benfica el miércoles es la prioridad inmediata. El Madrid tiene una escasa ventaja de 1-0 sobre el equipo portugués de cara al partido de vuelta, que se disputará en casa. No nos engañemos: los blancos son un equipo muy superior, jugador por jugador, pero el Benfica les plantó cara la semana pasada y les ganó por 4-2 el 28 de enero. No es difícil imaginar una especie de clase magistral de Mourinho en la competición europea.

    Pero estos son también el tipo de partidos en los que, históricamente, Vinicius ha destacado. Marcó el gol de la victoria en la final de la Liga de Campeones de 2022, anotó dos goles en la semifinal de 2024 y volvió a marcar para sellar el título del Madrid unas semanas más tarde en Wembley. En 77 partidos de la Liga de Campeones, ha marcado 31 goles y ha sumado 31 asistencias. Por lo tanto, descartarlo en un partido de eliminatoria de la Liga de Campeones sería una tontería.

    Y después de una semana infernal, pocos merecen bailar más que Vinicius en este momento.

