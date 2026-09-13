4ª jornada de la Serie A

Napoli-Bolonia

Goleadores:









Tres puntos o crisis. El Napoli de Massimiliano Allegri no tiene alternativa, después de las tres derrotas consecutivas entre liga, contra Como e Inter, y Champions League, contra el Arsenal, y la única sufrida victoria contra el Genoa en la primera jornada: a las 18:00, en el Maradona, llega el Bolonia de Domenico Tedesco, que viene de empatar in extremis contra el Sassuolo y de dos derrotas, obligado a sacar un resultado positivo en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Serie A. El Napoli no puede fallar, pero no cuenta con Anguissa, Alisson y McTominay.











