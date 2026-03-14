Serie A, Nápoles-Lecce EN DIRECTO

El Nápoles de Antonio Conte saltará al campo en el Estadio Maradona, en el partido adelantado de las 18:00 horas del sábado, correspondiente a la 29.ª jornada de la Serie A: frente al Lecce de Eusebio Di Francesco, el objetivo es lograr la tercera victoria consecutiva para mantener la distancia con respecto a los perseguidores en la lucha por la Liga de Campeones, con el Como y la Roma ahora a 5 puntos de distancia, pero que mañana se enfrentarán en el Sinigaglia, y presionar al Milan, segundo clasificado, situándose a un punto. Por su parte, los salentinos, que vienen de sumar tres victorias en los últimos cinco partidos, tienen tres puntos de ventaja sobre la zona de descenso.

Jornada 29 de la Serie A

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