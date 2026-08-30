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Hojlund Napoli MilanGetty Images

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Serie A, Nápoles-Como EN DIRECTO

SSC Nápoles vs Como
SSC Nápoles
Como
Serie A

Sigue con nosotros EN DIRECTO la segunda jornada de la Serie A

Serie A, 2ª jornada


Napoli-Como

Goleadores:


Napoli contra Como, Massimiliano Allegri contra Cesc Fabregas: un duelo de filosofías nunca banal. A las 18:30, en el Estadio Maradona de Nápoles, se disputa el partido válido por la segunda jornada de la Serie A, entre Napoli y Como, el gran partido de la jornada entre dos equipos que disputan la Champions League y que también aspiran a la conquista del Scudetto. El Napoli llega a esta cita con 3 puntos, fruto de la victoria por 2-0 en el campo del Genoa, mientras que el Como empató 1-1 en casa del Udinese.




  • LOS GOLES Y LAS JUGADAS CLAVE

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  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Napoli-Como

    Goleadores:


    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Entr. Allegri.


    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Entr. Fabregas.


    Amonestados:

    Expulsados:

    Asistencias:

    Árbitro: Pairetto

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