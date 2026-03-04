Goal.com
Portugal squadGetty/GOAL



Selección de Portugal para la Copa del Mundo de 2026: ¿Qué jugadores llegarán al gran evento en Estados Unidos, México y Canadá?

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Portugal será un equipo interesante de ver en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo liderado por Cristiano Ronaldo ganó su segundo título de la Liga de Naciones en 2025 y actualmente es uno de los equipos más fuertes de Europa, a pesar de tener una plantilla algo menos amplia en comparación con otras potencias europeas como Inglaterra y Francia.

Aún no ha ganado el codiciado título de la Copa del Mundo, y esta podría ser la última oportunidad para que el legendario Ronaldo cumpla ese sueño para su país.

Además del veterano delantero, Portugal cuenta con una plantilla muy equilibrada, con jugadores de calidad en todas las posiciones.

Otro elemento emotivo relacionado con la campaña de Portugal en la Copa del Mundo del próximo año es el trágico fallecimiento del delantero Diogo Jota. La noticia de la muerte de Jota supuso un shock para el mundo del fútbol. Solo tenía 28 años y recientemente había celebrado el título de la Premier League con el Liverpool, así como el triunfo en la Liga de Naciones con Portugal.

Ha sido una pérdida difícil de aceptar para toda la comunidad futbolística, especialmente para sus compañeros de equipo. Su ausencia puede servir de motivación adicional para la selección portuguesa, que estará decidida a darlo todo y levantar el trofeo en su memoria.

¿Cómo se presenta la selección de cara al torneo? GOAL echa un vistazo a los jugadores con los que cuenta.

  • Cristiano Ronaldo Diogo Costa Portugal 2025Getty Images

    Porteros

    Portugal cuenta con una buena cobertura en la portería, con Diogo Costa, del Oporto, como favorito para ser el titular en el gran evento del año que viene. Costa fue fundamental para el éxito de Portugal en la Liga de Naciones 2025, realizando varias paradas cruciales a lo largo del torneo. Su compostura, su capacidad para detener disparos y su confianza con el balón en los pies lo convierten en una presencia fiable bajo los palos.

    Por su parte, José Sá sigue siendo una excelente opción como suplente. El portero del Wolverhampton ha rendido a un alto nivel en la Premier League y podría resultar muy valioso para el equipo de Robert Martínez.

    JugadorClub 
    Diogo CostaOporto
    José SáWolves
    Rui SilvaSporting CP
    Rui PatricioAtalanta
    Joao CarvalhoBraga
  • Nuno Mendes Ruben Dias Portugal Nations League 2025Getty

    Defensores

    Defensa central: En defensa, Portugal cuenta con una formación sólida y equilibrada. La pareja de centrales formada por Rubén Dias y Gonçalo Inácio ha rendido a un nivel muy alto con el equipo de Robert Martínez. En las bandas, Portugal cuenta con uno de los mejores talentos del fútbol mundial actual: Nuno Mendes.

    La joven estrella del PSG ha sido excepcional tanto en su club como en la selección, jugando como lateral izquierdo. Mendes fue una figura clave en la campaña del PSG, que ganó el triplete en la temporada 2024-25, y también para Portugal en la Liga de Naciones. En la derecha, Diogo Dalot, Nelson Semedo y Joao Cancelo son excelentes opciones y han rendido de forma constante en sus respectivos clubes.

    Matheus Nunes, del Manchester City, también es una opción interesante para jugar en la derecha. Aunque no es un lateral derecho tradicional, Nunes ha jugado con frecuencia en esa posición en el equipo de la Premier League. Antonio Silva y Tomás Araujo, del Benfica, también son activos valiosos y podrían entrar en la selección final.

    JugadorClub
    Nuno MendesPSG
    Ruben DiasManchester City
    Mathues NunesManchester City
    Diogo DalotManchester United
    Goncalo InacioSporting CP
    Nelson SemedoFenerbahçe
    Joao CanceloBarcelona
    Nuno TavaresLazio
    Renato VeigaVillarreal
    Tomas AraujoBenfica
    Francisco MouraOporto
    Toti GomesWolves
    Joao MarioAEK Atenas
    Antonio SilvaBenfica
  • BRUNO FERNANDES-portugal-20241012(C)Getty Images

    Centrocampistas

    Al igual que en la defensa, Portugal cuenta con una buena cobertura en el centro del campo. Joao Neves y Vitinha han rendido a un gran nivel con el PSG en la Ligue 1 y, al igual que Nuno Mendes, han desempeñado un papel fundamental en la campaña del PSG, que ha ganado tres títulos.

    Por su parte, las estrellas de la Premier League Bernardo Silva y Bruno Fernandes han rendido a un nivel constante en sus respectivos equipos de Manchester. Bruno, en particular, ha sido el único rayo de esperanza durante los últimos tiempos difíciles en Old Trafford y ha seguido destacando bajo las órdenes de Michael Carrick.

    Ruben Neves también ha sido clave, jugando para el super equipo Al Hilal en la Liga Profesional Saudí. Renato Sanches, del PSG, sigue en la cúspide de la plantilla y podría desempeñar un papel importante en el equipo de Martínez, si sigue impresionando en su cesión al Panathinaikos. En 2016, Sanches desempeñó un papel importante en la victoria de Portugal en la Eurocopa; sin embargo, la carrera del joven ha ido en descenso desde entonces.

    JugadorClub
    Joao NevesPSG
    VitinhaPSG
    Bernardo SilvaManchester City
    Joao PalhinhaTottenham Hotspur
    Pedro GonçalvesSporting CP
    Bruno FernandesManchester United
    Ruben NevesAl Hilal
    André GomesColumbus Crew
    Renato SanchesPanathinaikos
    Dario EssugoChelsea
  • Cristiano Ronaldo Portugal 2024Getty

    Atacantes

    En ataque, Portugal estará muy motivado por la presencia de Cristiano Ronaldo. La superestrella portuguesa tendrá 41 años cuando llegue el Mundial.

    Aunque ya no está en su mejor momento, Ronaldo superó a todos y terminó como máximo goleador de la Liga de Naciones, ayudando a Portugal a levantar el título. Tras haber ganado la Eurocopa en 2016, el Mundial sigue siendo el único gran trofeo que se le resiste al emblemático número 7, y no estará solo en su búsqueda del oro, especialmente después de disfrutar de otra temporada prolífica en Arabia Saudí.

    Los delanteros de la Serie A Rafael Leao y Francisco Conceicao también han estado en gran forma y tendrán una gran responsabilidad en el tercio ofensivo junto a Ronaldo. Francisco Trincao ha tenido un rendimiento excepcional con el Sporting en la Primeira Liga y podría entrar en los planes de Martínez para el Mundial.

    Pedro Neto y Goncalo Ramos también son opciones sólidas que Martínez podría tener en cuenta.

    JugadorClub
    Cristiano RonaldoAl Nassr
    Rafael LeãoAC Milan
    Goncalo RamosPSG
    Francisco TrincaoSporting CP
    Joao FélixAl Nassr
    Gonçalo GuedesReal Sociedad
    Fabio SilvaBorussia Dortmund
    Fabio CarvalhoBrentford
    Geovany QuendaChelsea
    Pedro NetoChelsea
    Francisco ConceicaoJuventus
    Carlos ForbsClub Brujas
  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Los jugadores estrella de Portugal

    Portugal cuenta con un grupo de jugadores estrella para la Copa del Mundo que se celebrará el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México. Cristiano Ronaldo será sin duda alguna su jugador estrella en el torneo, llevando sobre sus hombros el peso de toda una nación. Por su parte, Rafael Leao, del AC Milan, ha sido uno de los mejores jugadores de la Serie A y es un activo muy valioso para la selección portuguesa de Roberto Martínez.

    Francisco Conceicao también ha tenido un rendimiento brillante en la Juventus. El jugador de 23 años se ha convertido en uno de los talentos más prometedores del país en los últimos años.

    En el centro del campo, toda la atención se centrará en Bruno Fernandes y Vitinha, que serán clave para marcar el ritmo del partido y crear ocasiones desde el centro del campo.

    En la zaga, Nuno Mendes será una figura crucial para Portugal, tanto en ataque como en defensa. Mendes está en el mejor momento de su carrera bajo las órdenes de Luis Enrique en el PSG y tendrá un papel importante que desempeñar en el Mundial.

  • Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Once inicial previsto de Portugal para la Copa del Mundo de 2026

    Como se mencionó anteriormente, se espera que Diogo Costa sea el portero titular de Portugal en la Copa del Mundo. El guardameta del Oporto ha sido titular habitual y es probable que continúe en ese puesto en el gran evento, con José Sá como suplente.

    En defensa, la zaga formada por Nuno Mendes, Rubén Dias, Gonçalo Inácio y Matheus Nunes ofrece un equilibrio perfecto. Esta combinación proporciona a Portugal estabilidad defensiva y libertad ofensiva desde las bandas.

    En el centro del campo, Vitinha está llamado a desempeñar un papel clave para los portugueses junto a Bruno Fernandes y Bernardo Silva. El joven y talentoso Joao Neves también podría ser una amenaza potencial desde el banquillo, y no hay que descartar a Ruben Neves como posible clave del éxito.

    En la delantera, se espera que Portugal alinee a los veloces Rafael Leao y Francisco Conceicao en las bandas, con Cristiano Ronaldo liderando la línea como principal amenaza frente a la portería.

    Once inicial previsto de Portugal (4-3-3): Costa; Mendes, Dias, Inacio, Nunes; Vitinha, Fernandes, Bernardo Silva; Leao, Ronaldo, Conceicao.

