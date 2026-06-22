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Se insta al Tottenham a «apostar» por Igor Thiago como posible sustituto de Harry Kane
La búsqueda de un auténtico sucesor de Kane
En declaraciones a Standard Sport, Anderton admitió que reemplazar a Kane es casi imposible, pero sugirió a Igor Thiago, del Brentford, como opción adecuada. «No creo que nadie pueda [sustituir a Kane] tal cual», afirmó Anderton.
«¿Vamos a fichar al mejor delantero del mundo y pagarle una fortuna? No lo creo. Probablemente apostaremos por alguien y lo intentaremos así. Me gusta el chico del Brentford, Igor Thiago; creo que lo ha hecho muy bien».
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Evaluación de las opciones ofensivas actuales
Thiago firmó una temporada sensacional: marcó 22 goles con los Bees y quedó justo detrás de Erling Haaland en la lucha por la Bota de Oro de la Premier League. Su ascenso ha sido meteórico desde que llegó a Londres procedente del Club Brugge en 2024, a pesar de los contratiempos iniciales por lesiones. Anderton está convencido de que Thiago aporta una eficacia ante la portería que las opciones actuales, como Richarlison y Dominic Solanke, aún no han demostrado de forma constante con la camiseta de los Spurs.
Sobre la plantilla actual, Anderton fue claro: «Richarlison no es un goleador; presiona, desborda y molesta a los rivales, pero ¿bastará para un equipo que aspire a los primeros cinco puestos?».
Aunque confía en Solanke, duda de que pueda sustituir a Kane: «No creo que pueda reemplazar a Harry... Necesitamos un goleador. Espero que Solanke sea ese goleador».
Encajar en la revolución táctica de De Zerbi
El fichaje de Thiago llega en un momento clave para el Tottenham Hotspur Stadium. Tras un periodo difícil en el que el club estuvo a punto de descender, al técnico italiano De Zerbi se le ha encomendado reconstruir el equipo. Con los refuerzos defensivos Jan Paul van Hecke y Andy Robertson ya incorporados, la atención se centra ahora en una campaña de fichajes agresiva para el centro del campo y el ataque.
Anderton cree que su técnica y presencia física lo hacen ideal para el estilo de De Zerbi. «Por muy mal que haya ido, creo que De Zerbi puede llevarnos de vuelta a la Liga de Campeones. Creo que es así de bueno», afirmó Anderton. Y, sobre la táctica, añadió: «Si ficha a los jugadores adecuados —y Senesi lo es—, quiere que juguemos de una determinada manera, pasando el balón correctamente. No veo por qué Igor Thiago no encajaría en el sistema».
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Hay mucho en juego en el mercado de fichajes de verano.
El Tottenham vive un mercado de fichajes intenso. Sigue a Sandro Tonali (Newcastle) y Savinho (Manchester City), pero su prioridad es un delantero centro para aspirar a la Liga de Campeones. Thiago, ahora con Brasil en el Mundial, ya rindió en la Premier y podría brillar en un equipo más dominante.
De Zerbi ya ha comenzado su etapa al frente del club sacándolo de una situación desastrosa tras el efímero mandato de Igor Tudor. Tras asegurar la permanencia en la última jornada, el técnico cuenta ahora con un importante respaldo en forma de recursos.