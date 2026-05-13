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Ryan Reynolds llama a Rob Mac «cabrón de mierda» tras el gran anuncio sobre el futuro del Wrexham
Mac confirma cuándo abrirá el Kop
Mac, estrella de «It's Always Sunny in Philadelphia», ha anunciado que la nueva tribuna Kop del emblemático Racecourse Ground estará lista para la temporada 2027-2028.
En declaraciones a Collider, Mac afirmó: «Lo digo públicamente porque así es más fácil. La nueva Kop estará lista para la temporada 2027-2028; no para la próxima, sino para la siguiente. Habrá gente en las gradas, viendo fútbol, comprando comida y, con suerte, estaremos en la categoría que merecemos».
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El divertidísimo homenaje de Reynolds a su pareja
El anuncio provocó la típica reacción cómica de Reynolds, quien elogió la tenacidad de su socio para sortear la burocracia y los obstáculos de la construcción que han retrasado el proyecto. La estrella de Deadpool admitió que admira cómo Mac maneja la presión de dirigir un club de fútbol mientras renueva sus infraestructuras.
Reynolds añadió: «Este hombre hace que las cosas sucedan. Si le dices “imposible”, se le dilatan las pupilas, se carga de rabia y se lanza contra el problema como un loco».
La transformación del recinto del hipódromo
Desde su compra en 2022, el estadio —ahora llamado Stok Racecourse— ha sufrido una gran reforma. Se ha instalado calefacción por suelo radiante, mejorado el drenaje y añadido tecnología de línea de gol para cumplir con los requisitos de las divisiones superiores. El nuevo proyecto de la Kop, el más ambicioso hasta la fecha, aumentará el aforo a más de 18 250 espectadores.
El proyecto busca recuperar la forma de cuatro gradas, necesaria para acoger partidos de élite, y lograr la categoría 4 de la UEFA, lo que permitiría celebrar encuentros internacionales y europeos en el norte de Gales.
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¿Y ahora qué?
La noticia del estadio llega mientras el Wrexham se prepara para la quinta temporada de «Welcome to Wrexham», que sigue su andadura en la Championship. A pesar de los desafíos de la segunda división, los propietarios mantienen su compromiso de llegar a la Premier League. La inversión en infraestructuras es clave para ese objetivo.
Aunque los aficionados quizá deban esperar hasta 2027 para usar la nueva grada, el proyecto asegura que el club esté listo para el fútbol de élite. La nueva Kop incluirá zonas de pie seguras, palcos VIP, asientos mejorados y accesibles, e incluso podría acoger una futura candidatura a la Copa Mundial Femenina. Para Reynolds y Mac, la misión de llegar a la cima del fútbol inglés sigue viva.