El Tottenham ya ha invertido más de 200 millones de libras este verano en fichajes como Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes y Sandro Tonali para evitar volver a luchar por el descenso.

Tras ganar 2-0 al Auckland FC en un amistoso de pretemporada, De Zerbi admitió que el club sigue activo en el mercado.

El técnico insistió en la necesidad de más refuerzos ofensivos y adelantó que seguirán reforzando la plantilla en las próximas semanas. «Tenemos que cerrar este mercado de fichajes, porque aún no ha terminado, nuestro mercado de fichajes», declaró De Zerbi.