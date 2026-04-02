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Khaled Mahmoud

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Roberto De Zerbi promete a la afición del Tottenham que evitará el descenso tras asumir este «gran reto»

R. De Zerbi
Tottenham
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El nuevo entrenador del Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, no ha tardado en dejar claras sus intenciones, comprometiéndose a seguir en el club a largo plazo independientemente de la situación del equipo en la Premier League. El técnico italiano llega al norte de Londres con el equipo al borde de un sorprendente descenso a la Championship.

  • Un compromiso a largo plazo a pesar de una posible caída

    De Zerbi ha confirmado que seguirá en el Tottenham aunque el equipo descienda a la Championship, tras firmar un contrato de cinco años que describe como el «reto más importante» de su carrera. El exentrenador del Brighton y del Marsella ha sido contratado para salvar una temporada que se ha descontrolado, ya que los Spurs se encuentran a solo un punto de la zona de descenso a falta de siete jornadas para el final.

    El italiano se mostró rotundo sobre su compromiso durante su primer discurso importante ante la afición. De Zerbi declaró a los medios del club: «He firmado un contrato de cinco años porque para mí es un gran reto y seré el entrenador del Tottenham la próxima temporada, pase lo que pase».

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    Confianza en la plantilla actual

    A pesar de la precaria situación en la clasificación, De Zerbi insiste en que la plantilla actual cuenta con talento de talla mundial. El técnico, de 46 años, señaló que su tarea principal es tanto psicológica como táctica.

    «Creo en los jugadores. Creo que tenemos que recordar quiénes somos y quiénes son los jugadores, porque contamos con grandes figuras. Y tenemos que trabajar confiando en ellos y en sus cualidades. Tienen que demostrar lo que son y cómo suelen jugar», explicó De Zerbi. «He visto muchos partidos, especialmente en el último periodo. Conozco muy bien a los jugadores. Me encanta el fútbol, así que veo muchos partidos a la semana. Lo sé todo, sé que es un momento complicado para el Tottenham. Pero sé muy bien que es un momento complicado. Es un momento difícil para todos en el Tottenham. Creo que tenemos las cualidades adecuadas para salir de este bache».

  • Análisis de la filosofía táctica

    Conocido por su estilo de juego basado en la posesión, de alto riesgo y alta recompensa, se le preguntó a De Zerbi si impondría su identidad de inmediato, dada la amenaza del descenso.

    Él respondió: «Creo que no es el momento adecuado para hablar de mi filosofía futbolística. Ahora estoy aquí, al final de la temporada, porque tenemos que ganar partidos. Y en el fútbol, el estilo de juego y la disposición táctica son importantes... Pero se trata de una mentalidad y me gustaría ayudar a los jugadores a alcanzar la mejor mentalidad que podamos mostrar».


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    Un grito de guerra para los siete últimos partidos

    Ante la inminente visita a Sunderland, De Zerbi ha hecho un llamamiento a la unidad entre el terreno de juego y las gradas. Es muy consciente de la presión que rodea al club, pero insiste en que el esfuerzo colectivo es la única forma de afrontar el último mes de la temporada.

    «Los aficionados en los últimos siete partidos, especialmente en este momento, son cruciales», afirmó. «Tenemos que estar unidos, ellos deben apoyar a los jugadores y estos deben mostrar la mentalidad y la actitud adecuadas para devolver a los aficionados la satisfacción y lo que quieren ver en el campo. Porque tras esta parte de la temporada, creo que podemos llegar a ser grandes en el futuro».

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