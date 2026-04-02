Roberto De Zerbi promete a la afición del Tottenham que evitará el descenso tras asumir este «gran reto»

De Zerbi ha confirmado que seguirá en el Tottenham aunque el equipo descienda a la Championship, tras firmar un contrato de cinco años que describe como el «reto más importante» de su carrera. El exentrenador del Brighton y del Marsella ha sido contratado para salvar una temporada que se ha descontrolado, ya que los Spurs se encuentran a solo un punto de la zona de descenso a falta de siete jornadas para el final.

El italiano se mostró rotundo sobre su compromiso durante su primer discurso importante ante la afición. De Zerbi declaró a los medios del club: «He firmado un contrato de cinco años porque para mí es un gran reto y seré el entrenador del Tottenham la próxima temporada, pase lo que pase».