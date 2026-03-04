AFP
Traducido por
Robert Lewandowski deberá llevar mascarilla en su regreso al Barcelona, ya que el veterano delantero ha recibido el alta médica tras una fractura ósea
El regreso de Lewandowski da un impulso al equipo tras la eliminación de la copa.
El jugador de 37 años se vio obligado a ver desde la banda cómo el Barça estuvo a punto de lograr una remontada sensacional contra el Atlético de Madrid, animando a sus compañeros desde la grada mientras luchaban en un partido de alta intensidad. Su ausencia se notó mucho en el último tercio del campo, ya que el Barcelona quedó eliminado de las semifinales de la Copa del Rey tras una derrota por 4-3 en el global, habiendo ganado 3-0 en el partido de vuelta. A pesar de la eliminación, las últimas noticias médicas desde el campo de entrenamiento sugieren que Hansi Flick podrá contar con su delantero estrella para la próxima serie de partidos, que comienza con un exigente desplazamiento para enfrentarse al Athletic Club el próximo sábado.
Preparación para San Mamés
Lewandowski volvió a pisar el césped este miércoles, aunque al principio trabajó por su cuenta para aclimatarse a su nuevo equipo. Antes de unirse al grupo principal para las sesiones tácticas completas, el polaco dedicó un tiempo a probar el ajuste y la visibilidad de la protección de fibra de carbono. Esta máscara especializada está diseñada para proteger el delicado hueso orbital de cualquier impacto adicional o fracturas secundarias en la cuenca del ojo durante los duelos físicos.
El momento de su recuperación supone un importante impulso para el gigante catalán, que se prepara para la jornada 27. Mientras el resto de la plantilla se centraba en recuperarse tras el intenso choque contra el Atlético, Lewandowski aprovechó la sesión para demostrar que está listo. Espera integrarse plenamente en el once inicial para el enfrentamiento del sábado por la noche, sabiendo que su precisión ante la portería será esencial para que el Barcelona mantenga su impulso en la lucha por el título.
Una mirada familiar para el polaco
Aunque la imagen de Lewandowski con una máscara pueda resultar chocante para algunos aficionados, se trata de una rutina que el delantero ya ha llevado a cabo con éxito en el pasado. No es la primera vez que el exjugador del Borussia Dortmund ha tenido que recurrir a una protección ortopédica. En mayo de 2015, durante su prolífica etapa en el Bayern de Múnich, se vio obligado a llevar una máscara similar tras sufrir fracturas en el tabique nasal y la mandíbula. Curiosamente, llevó esa protección cuando se enfrentó al Barcelona en las semifinales de la Liga de Campeones.
Esa experiencia previa le será de gran ayuda para adaptarse a las ligeras limitaciones en la visión periférica que conllevan las protecciones faciales. El equipo médico confía en que la fractura es lo suficientemente estable como para competir, siempre y cuando la máscara permanezca en su sitio durante los noventa minutos. Se espera que Flick supervise de cerca al delantero durante los últimos entrenamientos de la semana para asegurarse de que no hay molestias que puedan afectar a su rendimiento durante el crucial partido en Bilbao.
- Getty Images Sport
Cambios logísticos y rotación de plantillas
El regreso de su número nueve llega en un momento de cambios logísticos para el club. El Barcelona ha modificado sus planes de viaje y ha optado por volar directamente de Bilbao a Newcastle tras el partido del fin de semana para agilizar sus preparativos para los compromisos europeos. Contar con un Lewandowski en forma y protegido para este intenso calendario de viajes es fundamental, sobre todo porque otros jóvenes como Marc Bernal siguen dando un paso al frente y aportando chispa ofensiva en ausencia del liderazgo veterano en el último tercio del campo.
Ahora que el Blaugrana entra en la recta final de la temporada, la disponibilidad de su jugador más experimentado supone un impulso psicológico para proteger su ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid. Mientras sus rivales se enfrentan a sus propias lesiones, que afectan a estrellas como Kylian Mbappé y Jude Bellingham, el Barcelona se sentirá aliviado al ver a su talismán de vuelta en la alineación. Aunque llegue con la cara cubierta, la sola presencia de Lewandowski dará mucho que pensar a los defensas del Athletic Club, ahora que se recrudece la lucha por el título de Liga.
Anuncios