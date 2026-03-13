Según se ha informado, el proceso de negociación fue rápido, lo que refleja el profundo vínculo que une al jugador con el club de su infancia. James ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de permanecer en el Chelsea durante toda su carrera, y ya había declarado anteriormente que estaría «encantado» de hacerlo. Aparte de una cesión para formarse en el Wigan Athletic durante la temporada 2018-19, se ha mantenido como un fijo en la plantilla del Chelsea. Con 225 partidos, 16 goles y 31 asistencias a sus espaldas, su papel como líder tanto dentro como fuera del campo se ha convertido en indispensable para la identidad del club.