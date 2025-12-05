Quiénes son los rivales de Panamá en el Mundial 2026 de la FIFA

Panamá llega al Mundial 2026 de la FIFA para disputar su segunda Copa del Mundo en su historia. Los Canaleros participaron por primera vez en 2018, donde no consiguieron victorias, ni puntos, además de solo un par de goles, actuación que esperan mejorar en está nueva edición.

Panamá logró superar una dura eliminatoria en la Concacaf, en la que también sacó provecho de la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá. Además en 2023 alcanzó la final de la Copa Oro, en 2024 los cuartos de final de la Copa América y en 2025 la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La Roja fue colocada en el Bombo 3, el cual lo ha llevado al Grupo L, donde claramente luce como víctima con dos rivales europeos, además de una seleccion africana, las cuales suelen apuntar a converitrse en caballos negros.