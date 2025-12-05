Quiénes son los rivales de España en el Mundial 2026 de la FIFA

España se presenta al Mundial 2026 de la FIFA como uno de los grandes candidatos al título, con una enorme cantidad de talento, liderado por el joven maravilla, Lamine Yamal.

La Roja no logró superar los octavos de final en Catar 2022, un resultado decepcionante que mantiene a los españoles alejados del título desde que levantaron la copa en la edición de Sudáfrica 2010.

Sin embargo, España viene de ganar la Eurocopa en 2024, la UEFA Nations League de 2023 y finalizar en la segunda posición de la Nations League en 2025, prueba de que se encuentran en lo más alto entre las naciones europeas.

Como merecidos miembros del Bombo 1, España ha evitado a selecciones como Argentina, Francia y Portugal. Su destino lo ha llevado Grupo H, donde tendrá un rival de renombre, junto a otras dos selecciones que lucen inferiores en nivel futbolistico a medio año de la Copa del Mundo.