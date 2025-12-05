- Colombia tendrá que medirse a una selección de élite desde la fase de grupos.
- Los Cafeteros apuntan a avanzar como segundo de grupo.
- Tendrán que jugar partidos tanto en México como en Estados Unidos.
Quiénes son los rivales de Colombia en el Mundial 2026 de la FIFA
Colombia regresa con hambre a la Copa del Mundo
Colombia llega al Mundial 2026 de la FIFA con el deseo de entregar una actuación histórica, después de no clasificar a la edición de Catar 2022. Los Cafeteros disputarán la séptima Copa del Mundo de su historia, donde su mejor resultado son los cuartos de final en 2014.
Después de terminar terceros en la eliminatoria, por encima de Uruguay y Brasil, las expectativas son altas, considerando también su subcampeonato en la Copa América de 2024.
Colombia fue colocado en el bombo 2, lo que lo ha llevado al Grupo K, mismo que cuenta con una selección de élite, un debutante y un rival aún por definir del repechaje internacional.
¿Quiénes son los rivales de Colombia en el Mundial 2026?
Colombia tendrá como su principal rivaal a Portugal, en la que al parecer será la lucha por el primer lugar del grupo. También tendrá que medirse con Uzbekistán, una de las selecciones debutantes, mientras que su tercer rival saldrá del ganador de la llave 1 del repechaje internacional.
¿Cuándo y dónde juega Colombia en el Mundial 2026?
Colombia disputará su primer juego el 17 de junio de 2026 en el estadio Azteca. Su segundo compromiso será el 18 de junio en el estadio Akron y el cierre de la fase de grupos será el 27 de junio en el estadio Hard Rock.
RIVAL FECHA ESTADIO Uzbekistán 17 de junio Azteca Repechaje Internacional 1 23 de junio Akron Portugal 27 de junio Hard Rock