¿Qué ha dicho? La lectura labial revela la bronca de Tuchel a las estrellas de Inglaterra

Una experta en lectura labial reveló el enfadado mensaje que Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, dirigió a sus jugadores durante la semifinal del Mundial contra Noruega.

Inglaterra remontó un gol en contra y ganó 2-1 en la prórroga.

Inglaterra dominó los primeros minutos, pero no creó ocasiones claras.

La ocasión más peligrosa de los Tres Leones llegó cuando Nico O’Reilly remató desde corta distancia un centro de Madueke, pero el balón rozó el poste; más allá de esa jugada, Inglaterra no generó peligro antes del primer descanso para hidratarse.

Thomas Tuchel aprovechó esos minutos para reprender a sus jugadores, recordándoles la realidad de los partidos a vida o muerte.

La experta en lectura de labios, Nicola Heikling, declaró al Daily Mail a través de Covers: «Tuchel les dijo: “Trabajad más duro, movéos más rápido, estáis quietos y estáticos”».