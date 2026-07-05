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brazil norway(C)Getty Images

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Octavos de final del Mundial 2026: Brasil-Noruega EN DIRECTO

Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup

Sigue con nosotros EN DIRECTO los octavos de final del Mundial 2026.

Octavos de final


Brasil-Noruega

Goleadores:


El Brasil de Carlo Ancelotti y Vinicius Junior se mide a la Noruega de Stale Solbakken y Erling Haaland. El tercer partido de octavos del Mundial 2026, tras la clasificación de Marruecos y Francia —que ya están en cuartos—, se jugará esta noche a las 22:00 hora italiana en el Meadowlands Stadium de East Rutherford, Nueva York. El ganador se cruzará en la siguiente ronda con el vencedor del México-Inglaterra, programado para las 2:00 de la madrugada. Los «verdeoro» buscan su quinto título, aunque sufrieron para vencer a Japón, mientras que los escandinavos, invictos ante Brasil y sin cuartos de final en su historia, eliminaron a Costa de Marfil.






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    Brasil-Noruega

    Goleadores:



    BRASIL (4-3-3): Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius. Seleccionador: Ancelotti.


    NORUEGA (4-3-3): Nyland; Moller Wolfe, Heggem, Ajer, Pedersen; Odegaard, Berge, Berg; Nusa, Sorloth, Haaland. Seleccionador: Solbakken.


    Árbitro: Elfath (EE. UU.)

    Amonestados:

    Expulsados:

    Asistencias:

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