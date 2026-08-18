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«Nuestra mayor aventura está a punto de comenzar»: la estrella del Tottenham Conor Gallagher anuncia que espera su primer bebé
Conmovedor anuncio en las redes sociales
Gallagher y Kennedy acudieron hoy a Instagram para compartir con el mundo su feliz noticia personal. Kennedy publicó una serie de seis preciosas fotografías en las que la pareja aparece junta en un campo, acompañada por su perro. En las imágenes, se la ve sosteniendo una ecografía y sujetándose su creciente barriga de embarazada. Junto a las fotos, Kennedy escribió el siguiente mensaje: "Nuestra mayor aventura está a punto de comenzar. Baby Gallagher, enero de 2027."
La pareja, que empezó a salir en 2020 y se comprometió durante unas vacaciones en Mallorca en junio, recibió de inmediato una avalancha de mensajes de apoyo de aficionados y amigos de todo el mundo del fútbol tras la emotiva publicación.
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Compañeros y amigos envían sus felicitaciones
El anuncio provocó rápidamente reacciones de varias figuras destacadas del fútbol. Sus compañeros en el Tottenham Mikey Moore, Pedro Porro y Kevin Danso dejaron mensajes de apoyo en la publicación para felicitar a Gallagher. Moore escribió: "Enhorabuena", junto a dos corazones azules. Jugadores de los antiguos clubes de Gallagher también se sumaron, con el defensa del Atletico Madrid David Hancko y el exextremo del Crystal Palace Wayne Routledge expresando su alegría.
Además, las parejas de destacados jugadores de Inglaterra le trasladaron sus mejores deseos. Megan Pickford comentó: "Enhorabuena, preciosa", mientras que Kate Kane escribió: "¡Enhorabuena!". La cuenta oficial del Atletico Madrid también envió un emotivo mensaje y escribió: "Enhorabuena, preciosa familia", destacando las sólidas relaciones que Gallagher ha mantenido desde su salida del conjunto español a principios de este año.
Reflexionando sobre un nuevo comienzo en el Tottenham Hotspur
Sobre el terreno de juego, Gallagher se está preparando para su primera temporada completa en el Tottenham después de fichar por el club en enero. Al hablar recientemente sobre adaptarse a la vida a las órdenes del entrenador Roberto De Zerbi, Gallagher dijo: "Es mucho más agradable no estar en la situación en la que estábamos la temporada pasada. Es un nuevo comienzo, nuevos jugadores, nuevas caras. Una nueva forma de jugar y de intentar que todo el mundo esté en la misma sintonía para entender cómo jugamos y qué quiere que hagamos el entrenador". Y añadió: "En la pretemporada, de eso se ha tratado todo. Entender la forma en la que queremos jugar para estar preparados para la temporada".
- AFP
¿Qué le espera ahora a Gallagher?
Gallagher compaginará ahora sus ilusionantes preparativos personales para la paternidad con sus cruciales compromisos profesionales. Mientras el Tottenham ultima su planteamiento de pretemporada bajo las órdenes de De Zerbi, se espera que el centrocampista desempeñe un papel clave en su próxima campaña de la Premier League. Los aficionados estarán muy atentos para ver si su nueva felicidad fuera del terreno de juego se traduce en actuaciones dominantes cuando comiencen los partidos oficiales.
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