"No hablaré del número 2" - Hansi Flick lanza un brutal desaire a Marc-André ter Stegen y confirma que Joan García es intocable

La jerarquía de porteros en el Barcelona ha sido objeto de un intenso escrutinio durante meses, pero Flick finalmente ha puesto fin al debate con una declaración de intenciones contundente. Hablando antes del regreso de su equipo a la acción en La Liga, el exentrenador del Bayern Múnich dejó en claro que no hay rotación planificada en la portería. A pesar del regreso de Ter Stegen a la forma física y su inclusión en la convocatoria para el partido contra el Eintracht Frankfurt en la Champions League a mitad de semana, la puerta al primer equipo parece estar firmemente cerrada.

Cuando se le preguntó sobre la situación y si el veterano alemán podría esperar minutos pronto, Flick fue directo. Reafirmó su confianza en la incorporación veraniega, Joan García, desestimando la noción de que el puesto está en juego.

"Joan es el número uno," afirmó Flick enfáticamente. "No voy a hablar sobre el portero número dos o tres. Joan juega, creemos en él y no tengo ninguna intención de cambiar a Joan. Y lo ha hecho muy bien."

Agregó: "Por supuesto que he hablado con él. Es mi trabajo, pero es algo entre él y yo."