«No es el momento»: Deco revela una enigmática actualización sobre el interés del Barcelona por Julián Álvarez

En el campo, el Barcelona se enfrenta a un duro reto tras el abultado 4-0 en contra que le endosó el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Sin embargo, Deco se muestra optimista sobre las posibilidades de remontar en el partido de vuelta de la próxima semana.

«Hay motivos para creer. Es difícil. Tenemos que aceptar que un 4-0 es complicado. No lo esperábamos. Este equipo ya ha demostrado que puede superar momentos difíciles. Solo estamos a mitad de camino», añadió antes de mirar hacia posibles enfrentamientos en la Liga de Campeones con el París Saint-Germain o el Newcastle United.

«Son dos equipos diferentes», dijo. «El PSG es un gran equipo, con jugadores de muy alto nivel, que juegan un fútbol bonito... tienen mucha calidad. Pero cada equipo tiene sus propios retos y diferentes puntos fuertes. No podemos elegir. Pero podemos luchar para pasar la eliminatoria».