Napoli: Zambo Anguissa deja Camerún, el comunicado

"Jugar con la selección de Camerún es el sueño de cualquier niño camerunés. Estoy muy feliz y, sobre todo, muy agradecido por haber podido hacerlo realidad. Después de muchos años al servicio de la selección nacional de Camerún, he tomado la decisión de poner fin a mi carrera internacional. Vestir la camiseta de los Leones Indomables ha sido un inmenso honor y un inmenso orgullo. Soy consciente de la fortuna que he tenido de representar a mi país, de vivir momentos inolvidables y de compartir esta aventura con tantos compañeros, hermanos y miembros del cuerpo técnico. Quiero dar las gracias profundamente a la Federación, a los entrenadores, a mis compañeros y a todas las personas que me han acompañado y apoyado a lo largo de los años. Y, sobre todo, gracias al pueblo camerunés. Gracias por vuestra pasión, vuestro amor y vuestro apoyo, en las victorias como en los momentos más difíciles. Es por vosotros por quienes siempre hemos dado lo mejor de nosotros mismos. Dejo la selección con mucha emoción y orgullo. León Indomable un día, León Indomable para siempre. Gracias, mi Camerún".