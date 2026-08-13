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CM Grafica Gabriel Jesus Napoli 16 9Getty Images/Calciomercato

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Napoli, Gabriel Jesus se acerca: nuevos contactos con el Arsenal

SSC Nápoles

El delantero brasileño del Arsenal es el primer objetivo para la delantera: hacen falta dos salidas.

El Napoli no renuncia a Gabriel Jesus. Tras la venta de Romelu Lukaku, el Napoli querría regalarle a Massimiliano Allegri otro delantero importante, pero antes será necesario liberar más espacio en la plantilla y hacer caja. Como ha informado Fabrizio Romano en su canal de YouTube, recientemente ha habido nuevos contactos entre Napoli y Arsenal y el club napolitano ya conoce todas las condiciones necesarias para comprar al brasileño a título definitivo.




  • QUÉ FALTA

    Sin embargo, todavía queda por alcanzar el acuerdo definitivo con Gabriel Jesus sobre contrato y salario: las conversaciones con su entorno aún no están tan avanzadas y el delantero también tiene otras propuestas, aunque considera a Napoli un destino interesante. Napoli podría cerrar la operación en cualquier momento, una vez completadas algunas salidas necesarias para hacer espacio en la parcela ofensiva, entre ellas las de Lorenzo Lucca y Noa Lang.

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