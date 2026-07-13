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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Nápoles renueva a Antonio Vergara hasta 2031 con aumento salarial

SSC Nápoles
Fichajes
A. Vergara

El jugador del Nápoles nacido en 2003 renueva su contrato, con un ajuste salarial y una ampliación de la duración del mismo

El Nápoles está cercade renovar a Antonio Vergara. Hoy, la directiva y su entorno alcanzaron un acuerdo verbal para extender sucontrato hasta el 30 de junio de 2031.


Solo faltan detalles burocráticos, pues ambas partes coinciden en la voluntad. El club apuesta por este mediapunta, nacido en 2003, y recompensa su progresión con un nuevo contrato y un notable aumento salarial.


El nuevo contrato incluye un salario notablemente superior y bonificaciones por objetivos individuales y colectivos, reflejando la confianza del club en este joven talento italiano.


  • Vergara renueva tras una temporada positiva, con 3 goles y 4 asistencias en 19 partidos, cifras que confirmaron su progresión y convencieron al Nápoles de acelerar la ampliación de contrato.


    Los rumores de mercado no pusieron en duda su futuro: nunca negoció con otros clubes y siempre quiso seguir vistiendo la camiseta azul. El club responde blindándolo con un contrato hasta 2031.



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