Mexicano Raúl 'Dedos' López firma con el Ranger's FC de Andorra

Tras su paso por la Jaiba Brava de Tampico, Raúl 'Dedos' López continuará su carrera con el Ranger's FC de Andorra. El lateral derecho mexicano logró encontrar acomodo en el club propiedad del mexicano Marco Fabián tras terminar su contrato con el club de la Liga de Expansión.

Luego de debutar en el 2015 con Chivas, pasó por el Pachuca, Toluca y Santos Laguna, último club con el que tuvo participación en la Primera División de México.