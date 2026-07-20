Messi, Rodri y seis estrellas árabes... ¿Cómo recuperaron su esplendor en el Mundial 2026?

La temporada de Rodri con el Manchester City fue una de las más difíciles de su carrera; Una lesión de ligamento cruzado en septiembre de 2024 acabó con su racha invicta y, sumada a la pérdida de forma y a la competencia en el centro del campo, hizo dudar de su regreso al nivel del Balón de Oro 2024.

En el Mundial, Rodri aprovechó el torneo para recordar que es el mejor pivote del mundo: disputó siete partidos completos con España, 627 minutos en los que su portería solo encajó un gol, y lideró las estadísticas con 794 toques de balón, el que más pases completó (655) y el que más pases decisivos realizó para romper las líneas de presión.

En la semifinal contra Francia firmó un partido casi perfecto; Ganó el doble de duelos que el centro del campo francés, formó un triángulo defensivo con Laporte y Cubarsi que cerró los espacios a Mbappé y Dembélé, y cortó las opciones antes de que se convirtieran en ocasiones de peligro, en un partido en el que el portero español apenas tuvo que intervenir.

La victoria de España ante Argentina en la final le valió el Balón de Oro, devolviéndole el prestigio tras la lesión.