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Messi, Rodri y seis estrellas árabes... ¿Cómo recuperaron su esplendor en el Mundial 2026?

FEATURES
Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
Australia vs Egipto
Australia
Egipto
Argentina vs Egipto
Argentina
España vs Argentina
España
Francia vs Inglaterra
Inglaterra
Rodri
L. Messi
M. Salah
M. Salah
A. Ounahi
E. Ashour
H. Hassan
Y. Bounou
M. Al Owais
P. Porro
J. Bellingham
Unai Simón
M. Cucurella
Francia
Marruecos
EE. UU.
Australia
Egipto
Argentina
España
Inglaterra
Arabia Saudita

Varios nombres han vuelto a estar en el punto de mira

El Mundial es más que un torneo: es el escenario donde las estrellas reescriben su historia tras temporadas decepcionantes.

En 2026, varios jugadores llegaron cuestionados por críticas, lesiones o bajo rendimiento, pero se marcharon habiendo recuperado su brillo ante el mundo.

  • Lionel Messi... Una leyenda sin fin

    Con el Inter de Miami en la MLS, Messi ha tenido una temporada irregular por lesiones que lo han mantenido fuera de varios partidos; además, su equipo no logró clasificarse para los playoffs en una de las etapas de su nueva aventura, lo que ha generado dudas sobre su capacidad para mantener el mismo nivel de eficacia al que estaban acostumbrados los aficionados en Barcelona y París.+1

    Sin embargo, en el Mundial 2026 con Argentina, esas dudas se disiparon: allí elevó a 21 sus goles mundialistas, superó el récord de Miroslav Klose y amplió su marca de asistencias, erigiéndose como el jugador con más aportes ofensivos en la historia del torneo.

    En esta edición marcó ocho goles, incluidos tres históricos ante Argelia que lo convirtieron en el jugador de mayor edad en lograr un hat-trick. Además, sumó varios premios al mejor del partido, reafirmando su liderazgo pese a su edad.

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  • Rodri... De la lesión al trono del mundo

    La temporada de Rodri con el Manchester City fue una de las más difíciles de su carrera; Una lesión de ligamento cruzado en septiembre de 2024 acabó con su racha invicta y, sumada a la pérdida de forma y a la competencia en el centro del campo, hizo dudar de su regreso al nivel del Balón de Oro 2024.

    En el Mundial, Rodri aprovechó el torneo para recordar que es el mejor pivote del mundo: disputó siete partidos completos con España, 627 minutos en los que su portería solo encajó un gol, y lideró las estadísticas con 794 toques de balón, el que más pases completó (655) y el que más pases decisivos realizó para romper las líneas de presión.

    En la semifinal contra Francia firmó un partido casi perfecto; Ganó el doble de duelos que el centro del campo francés, formó un triángulo defensivo con Laporte y Cubarsi que cerró los espacios a Mbappé y Dembélé, y cortó las opciones antes de que se convirtieran en ocasiones de peligro, en un partido en el que el portero español apenas tuvo que intervenir.

    La victoria de España ante Argentina en la final le valió el Balón de Oro, devolviéndole el prestigio tras la lesión.

  • Mohamed Salah: el regreso del prestigio del rey.

    Las estadísticas de Mohamed Salah con el Liverpool esta temporada están por debajo de sus marcas habituales, según datos y prensa inglesa, que consideran la 2025-2026 su peor campaña en Anfield en número de goles, también ha reducido sus disparos y su presencia en el área, lo que exjugadores y periodistas atribuyen a un bajón físico y a su labor defensiva.

    Sin embargo, con Egipto ha escrito un nuevo capítulo: llevó a la selección a su primer triunfo en un Mundial tras 92 años, al remontar ante Nueva Zelanda y ganar 3-1: marcó un golazo y lanzó la jugada a balón parado que, tras un cabezazo de Mahmoud Trezeguet, se convirtió en el tercer tanto que sentenció el partido.

    Luego superó a Australia en octavos y cayó por la mínima ante Argentina en un duelo polémico.

    Así, demostró que puede liderar a una selección en un gran escenario y que su momento con el club no define su impacto en los momentos clave.

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  • Jude Bellingham... El Mundial disipa las dudas del Madrid

    Tras su gran primera temporada con el Real Madrid, el brillo de Jude Bellingham mermó en la 2025-2026 por las lesiones, Sus números cayeron y la prensa española lo criticó, dudando de que pudiera recuperar el nivel de su debut.

    Pero el centrocampista respondió en el Mundial 2026: lideró a Inglaterra y marcó 7 goles, suficiente para ganar la Bota de Bronce.

    Además de los goles, su juego entre líneas y su liderazgo lo convirtieron en el motor del equipo junto a Harry Kane y en uno de los jugadores más influyentes del torneo.

    El Mundial le devolvió al foco: las lesiones en el Real Madrid fueron solo un bache, y él sigue entre los mejores, listo para liderar a Inglaterra en la lucha por títulos.

  • Imam Ashour: el alborotador vuelve a brillar

    Tras una lesión en la clavícula, problemas disciplinarios con el Al-Ahly y multas récord, la temporada de Imam Ashour parecía complicada, pero el centrocampista egipcio brilló en el Mundial. 

    Marcó un gol magnífico a Bélgica y brilló, volviendo a poner su nombre en boca de todos tras unos meses duros.

  • Yassin Bono... un portero de mil

    En el Mundial, Bono brilló de nuevo: en la ronda de 32 eliminó a Holanda en los penaltis al detener el lanzamiento de Crescencio Summerville.

    En cuartos, ante Francia, aunque Marruecos perdió 2-0, Bono detuvo un penalti a Mbappé y realizó seis paradas que mantuvieron vivo al equipo hasta el final.

    Así, Bono se sacudió la decepción de una temporada con el Al-Hilal marcada por la pérdida de liga y Champions asiática.

  • Unai Simón responde con el Guante de Oro

    El portero del Athletic de Bilbao no ha tenido su mejor temporada antes del Mundial; Medios españoles aseguraban que su puesto en la selección estaba en riesgo por el buen momento de David Raya y Juan García, y destacaban sus números discretos en la liga, lo que hizo que parte de la afición dudara de su continuidad como titular.

    En el Mundial, Simón respondió con una actuación casi perfecta; Jugó siete partidos con España, encajó solo un gol, mantuvo seis porterías a cero y se llevó el Guante de Oro, consolidando su papel como pilar del proyecto de Luis de la Fuente.

    Su equilibrio defensivo y su aportación en la salida de balón le convirtieron en pieza clave del dominio español y le valieron una nueva valoración de la afición bilbaína, que consideró que las críticas en el club no reflejaban su valor real respaldado por un sistema sólido.

  • Kokoria y Pedro Boro... De las críticas a los elogios

    Mark Cucurella fue criticado en el Chelsea y Pedro Porro no brilló en el Tottenham, que evitó el descenso por poco; aun así, ambos destacaron con España.

    El lateral, recién fichado por el Real Madrid, jugó 717 minutos en siete partidos, realizó 98 presiones exitosas, recuperó el balón 18 veces y acertó el 92 % de sus pases, en un torneo en el que su selección solo encajó un gol.

    Su Mundial lo reafirma como un defensa fiable para los próximos años, gracias a su salida de balón, su equilibrio defensivo y sus centros.

    Boro, por su parte, ha sido una revelación: arrancó compitiendo con Marcos Llorente pero se hizo con el puesto gracias a su progresión.

    Boro marcó su primer gol con la selección en los dieciseis de final contra Austria, y repitió la dosis en la semifinal ante Francia con un potente disparo desde fuera del área tras una combinación con Dani Olmo, sentenciando el 2-0 y llevándose el premio al mejor del partido, además de brillar en defensa con numerosas intervenciones y balones recuperados.

  • Onahi, vencedor de los canadienses

    En su temporada con el Girona, Ezzedine Ounahi no era una estrella, pero acabó con buenos números: siete goles y cuatro asistencias en 35 partidos. Se le veía como un centrocampista trabajador de un equipo medio, lejos de los focos.

    Sin embargo, en el Mundial recuperó su brillo: como en Catar, comenzó con un papel táctico clave ante Brasil, Escocia y Haití, mostrando gran capacidad para resistir la presión y crear ocasiones. En octavos contra Canadá marcó dos goles que dieron a Marruecos la victoria por 2-0, con regates, pases y recuperaciones que completaron su actuación.

    Su rendimiento lo devuelve al radar de equipos que buscan un mediocampista completo, y todo indica que, tras el Mundial, elegirá su próximo destino.

  • Haitham Hassan se da a conocer al mundo

    Haitham Hassan llegó al Mundial sin protagonismo tras un curso discreto con el descendido Real Oviedo. Sin embargo, aprovechó su oportunidad y brilló con Egipto gracias a su velocidad y habilidad en el uno contra uno, convirtiéndose en la gran sorpresa de los Faraones.

    Tras su actuación en la derrota 2-3 ante Argentina en octavos, varios clubes europeos, especialmente el Celtic, mostraron interés en ficharlo, lo que podría impulsar la carrera del astro de 24 años.

  • El Mundial devuelve a Al-Oweis al Al-Hilal

    La temporada de Mohammed Al-Owais ha sido inestable: dejó la titularidad en Al-Hilal y fue cedido a Al-Ula para recuperar ritmo.

    Parecía que el portero internacional había perdido el puesto que se había ganado a lo largo de los últimos años, sobre todo ante la fuerte competencia por la portería.

    Sin embargo, el Mundial 2026 cambió todo: Al-Oweis recuperó su mejor nivel con la selección saudí y firmó actuaciones sólidas, recordando su brillantez en 2022.

    Su rendimiento convenció al Al-Hilal, que lo recuperó tras la cesión y le dio una nueva oportunidad de brillar.

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    . Gran sorpresa en el once ideal del Mundial 2026.