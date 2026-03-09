Getty Images Sport
Traducido por
«Me dijeron que no»: Xavi, furioso, revela que el Barcelona le impidió fichar a la estrella del Arsenal
La creciente reputación de Zubimendi
En ese momento, Zubimendi jugaba en la Real Sociedad, donde se había labrado una sólida reputación como uno de los centrocampistas defensivos más regulares de La Liga. Ganó la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones de la UEFA 2023 con España, y obtuvo una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, el centrocampista levantó la Copa del Rey con la Real Sociedad en 2020. A pesar de la creciente reputación de Zubimendi, que finalmente le llevó a fichar por el Arsenal de Mikel Arteta por 60 millones de libras, los directivos del Barcelona afirmaron que el traspaso era imposible.
- Getty Images Sport
El colapso interno en el Camp Nou
Reflexionando sobre la saga, Xavi fue muy claro al respecto cuando habló con La Vanguardiasobre su principal prioridad en materia de fichajes: «Sergio Busquets se marchaba, así que les pedí que ficharan a Zubimendi y me dijeron que no por motivos económicos». La relación del entrenador con el presidente Joan Laporta también fue objeto de escrutinio, y Xavi admitió que se sintió traicionado después de que inicialmente lo trajeran de vuelta para salvar al club. «Por supuesto que cometimos errores y hemos sido muy autocríticos, tanto a nivel personal como con el cuerpo técnico en las reuniones», dijo. «Para resumir brevemente, diría que mis expectativas con respecto al club disminuyeron con el tiempo. Fiché por el Barça gracias a él [Laporta], pero al final me decepcionó». Xavi desveló las fricciones internas que acabaron definiendo su mandato, destacando la brecha entre su visión deportiva y las acciones del club. «La historia que cuenta el club es completamente falsa, y siento la necesidad de explicarme, es algo que he estado guardando dentro de mí y necesito aclararlo», afirmó.
El fallido regreso de Lionel MessiQuizás lo más desgarrador para los seguidores del Barcelona es . Xavi insiste en que el acuerdo estaba prácticamente cerrado desde el punto de vista deportivo, pero la alta dirección del club frenó el proceso.
«El presidente tampoco está diciendo la verdad. Leo estaba fichado. En enero de 2023, tras ganar el Mundial, nos pusimos en contacto y me dijo que estaba emocionado por volver, y yo lo vi. Hablamos hasta marzo y le dije: "De acuerdo, cuando me des el visto bueno, se lo diré al presidente porque lo veo como un buen movimiento desde el punto de vista futbolístico", explicó Xavi.
«¿Y qué pasó entonces? El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos el visto bueno de La Liga, pero fue el presidente quien lo echó todo por la borda. ¿Explicó por qué? Laporta me dijo, y cito textualmente, que si Leo volvía, le iba a declarar la guerra y que no podía permitirlo. Y entonces, de repente, Leo dejó de contestar a mis llamadas porque le habían dicho al otro lado del teléfono que no se podía hacer. Y cuando llamé a su padre, le dije: "Esto no puede ser, Jorge", y él me respondió: "Habla con el presidente". Y yo insistí en que llevábamos cinco meses hablando con Leo, que era un acuerdo cerrado, que no había dudas sobre su capacidad futbolística y que, económicamente, íbamos a Montjuïc y lo íbamos a hacer».
- Getty Images Sport
La disculpa de Flick por la incómoda transición
Aunque la salida de Xavi fue complicada, él compartió una anécdota sorprendente sobre su sucesor, Hansi Flick, quien demostró un nivel de clase que la directiva aparentemente no tenía. Según se informa, Flick visitó la casa de Xavi para disculparse por la incómoda naturaleza de la transición, que se produjo a espaldas de Xavi. «Vino a disculparse cuando le pregunté si el club había estado hablando con él mientras yo era el entrenador, durante esas dos o tres semanas en las que el club ya había decidido despedirme, pero nadie me lo había dicho directamente», dijo Xavi.
«Se disculpó, hablamos durante más de dos horas, fue fantástico. El club le dijo que no me dijera nada, y por eso vino a mi casa a disculparse. Es un buen tipo, muy honorable, y me alegro de que le vaya bien».
Anuncios