Getty/GOAL
Traducido por
Mason Greenwood podría acabar con las esperanzas de Inglaterra de clasificarse para el Mundial con Jamaica, afirma la antigua estrella de los Reggae Boyz, que hizo lo mismo en 1998
¿Cuándo ganó Greenwood su única internacionalidad con la selección absoluta de Inglaterra?
El ex extremo del Manchester United Greenwood parecía dispuesto a comprometer su futuro internacional con Jamaica en un momento dado, y se solicitó la autorización de la FIFA. El jugador de 24 años consiguió su única internacionalidad con la selección absoluta de Inglaterra en un partido de la Liga de Naciones contra Islandia en 2020.
Tras quedar fuera de la selección de los Tres Leones, se informó de que se habían explorado oportunidades para representar a otro país. No se ha ratificado oficialmente ningún cambio, y se dice que su impresionante rendimiento a nivel de club ha hecho que Greenwood se aferre a la creencia de que aún puede ganarse un mayor reconocimiento en su país natal.
Por ahora, esa puerta sigue cerrada, mientras que Jamaica tiene una semifinal de repesca para la clasificación al Mundial contra Nueva Caledonia el 27 de marzo, en su intento por alcanzar su primera fase final mundialista desde 1998.
- Getty
¿Debería Jamaica llamar a Greenwood si se asegura la clasificación para la Copa del Mundo?
Cuando se le preguntó si se debería permitir a Greenwood participar tras haber reservado las entradas para el evento insignia de la FIFA, Sinclair, en declaraciones aGOAL en colaboración con betting zonder cruks, respondió: «Depende de cómo se haya gestionado. Obviamente, Mason Greenwood siempre va a cargar con el peso de lo que ha sucedido anteriormente, y eso es algo ajeno al fútbol. Vaya donde vaya, eso le va a perseguir, y sinceramente no quiero comentar nada al respecto porque no conozco los entresijos del asunto. Nunca he seguido las noticias, ni de un lado ni del otro. Por lo tanto, no es algo sobre lo que pueda opinar.
Pero yo me he encontrado en una situación en la que decidí jugar con Jamaica cuando se clasificó para el Mundial de 1998. Pero eso fue cuando me pidieron que jugara. No me pidieron que jugara en la fase de clasificación. Así que hay una pequeña diferencia en ese tipo de situaciones.
Pero, al final, Jamaica tomará una decisión que les permita, si llegan al Mundial, competir al máximo de sus capacidades y traer a los jugadores que probablemente pensarían que no jugarían con Jamaica a menos que fuera en el Mundial. Puede que tengan la oportunidad de reclutar a alguien una vez que lleguen allí, pero todavía tienen la difícil tarea de llegar y aún queda mucho trabajo por hacer».
Obstáculos que deben superarse para que Greenwood cambie de bando
El exdefensa del Chelsea Sinclair, que llegó a disputar 28 partidos con la selección de Jamaica, ya había hablado con GOAL sobre elposible cambio de Greenwood y los obstáculos que hay que superar para que eso sea posible: «Es una decisión muy difícil. Desde el punto de vista futbolístico, la respuesta es obvia: sí, sin duda. Por lo que aporta como futbolista, hace que la selección de Jamaica sea mucho más fuerte. Pero hay algo más. Hay mucha gente que no opina lo mismo sobre él como persona.
Depende de lo que Jamaica quiera hacer para crear una cultura en la selección internacional. Es difícil responder a eso. Desde el punto de vista futbolístico, sí, por supuesto que quieres a Mason Greenwood en tu selección porque te da más posibilidades de clasificarte para el Mundial.
Al mismo tiempo, hay cosas en el mundo que son más importantes que el fútbol y es una pregunta difícil de responder. Tendría que haber aceptación por parte de la nación, de los jugadores, del personal, un respaldo del 100 % porque habrá mucha gente que intentará cavarle hoyos y meterlo en ellos. No es cuestión de decirle: "Aquí tienes tu doble pasaporte, ahora puedes jugar con Jamaica". Representar a Jamaica conlleva mucho más.
«Yo formé parte del segundo grupo de jugadores afincados en Inglaterra que se unieron a la selección nacional y, para mí, no se trataba solo de fútbol. Mi decisión de jugar con Jamaica se basó en dos motivos. El primero era que sentía que no iba a tener la oportunidad de jugar con Inglaterra, debido a mi situación en ese momento y al fútbol que jugaba, ganando trofeos, etc. Pensaba que, si alguna vez iba a jugar con Inglaterra, habría sido en ese momento.
La segunda fue apoyar al país en su intento de ayudar a los jugadores a salir del país y jugar en toda Europa. Eso era muy importante para mí, porque teníamos que dar a conocer la selección nacional para ayudar a los jugadores que jugaban en Jamaica a empezar a triunfar. Esa era la expectativa del equipo, además de mejorar la selección que iba a participar en la Copa del Mundo de 1998».
- Getty
Greenwood sigue brillando en Francia con el Marsella
Jamaica se enfrenta a más decisiones importantes en 2026. Aunque Greenwood, estrella del Marsella, que terminó como máximo goleador de la Ligue 1 la temporada pasada y lleva 23 goles esta temporada, lo que supone su mejor marca personal, aportaría una calidad evidente a las filas de los Reggae Boyz, estos deben saber que está totalmente comprometido con su causa antes de tomar cualquier decisión sobre su selección.
Anuncios