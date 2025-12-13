Manchester United está instado a rechazar a Adam Wharton y Elliot Anderson para fichar a Tyler Adams en busca de un nuevo mediocampista

Después de llegar a Bournemouth desde Leeds en 2023, una lesión truncó su primera temporada, limitándolo a solo una titularidad. Adams estuvo cerca de unirse a Chelsea antes de ese movimiento, con el club londinense buscando un No.6 antes de finalmente conseguir a Moises Caicedo. La temporada pasada marcó un punto de inflexión. Bajo Andoni Iraola, Adams se convirtió en un elemento habitual, y esa trayectoria ascendente ha continuado en la campaña actual, ya que el porcentaje de victorias de Bournemouth mejora notablemente cuando el estadounidense está en el equipo. Y el centrocampista atribuyó a Iraola ese resurgimiento.

"No puedo agradecerle lo suficiente a Bournemouth por la confianza que tuvieron en mí", dijo. "Estaban fichando a un jugador que estaba lesionado y no sabían cuándo volvería. Jugué dos o tres partidos en mi primera temporada, así que tener una serie de partidos, estoy ansioso por crecer y mostrar de lo que soy capaz de hacer.

"El entrenador. La forma en que juega, la forma en que organiza a su equipo cada semana y la confianza que nos infunde a cada uno de nosotros y en nuestro papel y trabajo en el equipo. Los jugadores realmente lo creen. Todos los pequeños detalles en los que realmente nos enfocamos. Tuvimos una pretemporada muy fuerte, fue bueno tener al grupo saludable entrando en la pretemporada en comparación con la temporada pasada donde tuvimos lesiones y no pudimos encontrar la cohesión en algunos partidos. Ahora se puede ver la química entre los jugadores."