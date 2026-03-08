Los jugadores del Manchester United dan una nueva excusa en defensa del entrenador Michael Carrick tras el bajón en el rendimiento del equipo

La derrota ante el Newcastle fue especialmente dolorosa, dado que los locales se quedaron con diez hombres durante la primera parte. El Manchester United no supo aprovechar la ventaja numérica, lo que supuso la primera derrota de Carrick desde que asumió el cargo de entrenador del primer equipo. El técnico interino se mostró visiblemente frustrado al final del partido y se dirigió directamente al túnel tras aplaudir a los aficionados visitantes.

Tras el partido, Carrick no ocultó su frustración por el rendimiento de sus jugadores. Declaró: «Estoy muy, muy decepcionado con lo ocurrido esta noche. Tenemos que aprender de ello, porque ha sido una lección para nosotros. Tenemos que mejorar».